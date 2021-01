Los Lakers pierden en Detroit sin Anthony Davis; los Clippers ganan en Miami un partido con 1.500 espectadores

Los Clippers se presentaron ante los Heat de Miami, sin sus dos grandes estrellas Paul George y Kawhi Leonard y un titular como Patrick Beverley, pero tuvieron la mejor versión de Nico Batum lo que les permitió remontar una desventaja de 18 puntos y conseguir la victoria por 105-109, en un duelo de equipos diezmados por los protocolos de salud y seguridad del Covid-19 en la NBA.

Batum anotó 18 puntos y los Clippers lograron una racha de 20-2 en el tercer cuarto para impulsar lo que se convirtió en una victoria de gran importancia para el equipo. Lou Williams aportó 17 puntos, incluidos cuatro triples, Reggie Jackson y Marcus Morris firmaron 16 puntos cada uno y Serge Ibaka consiguió 10 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias para el equipo angelino que se queda con una marca de 14-5.

Tyler Herro regresó después de perderse siete partidos por lesión y anotó 19 puntos y capturó 10 rebotes como líder de los Heat, que bajaron su marca a 6-12 después de haber disputado las pasadas Finales de la NBA. Gabe Vincent consiguió 18 tantos y Bam Adebayo aportó 16 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias.

El equipo de Miami dio la bienvenida a unos 1.500 aficionados, todos los cuales tuvieron que superar a los perros detectores de virus Covid-19 o pasar una prueba rápida de coronavirus, por primera vez desde que la temporada pasada se suspendió el pasado 11 de marzo cuando comenzaba la pandemia.

Miami no pudo contar con sin siete jugadores de su plantilla entre ellos su estrella Jimmy Butler, que había sido dudoso para el partido y que se perdió el décimo encuentro consecutivo debido a los protocolos de la liga. También estuvieron fuera el escolta Avery Bradley, el base esloveno Goran Dragic, el alero puertorriqueño Moe Harkless, los pivots Meyers Leonard y Chris Silva y Andre Iguodala, todos lesionados.

Solo tuvo que faltar Anthony Davis para que los Detroit Pistons, el equipo con la peor marca de la Conferencia Este, diesen toda una lección de juego de conjunto a los Lakers a los que vencieron por 107-92. Los Lakers (14-6), actuales campeones de la NBA nunca fueron competitivos ante unos Pistons que dieron su mejor versión en lo que va de temporada.

Blake Griffin impuso su poder encestador y aportó 23 puntos con seis asistencias y tres rebotes como líder del ataque de los Pistons (5-14), Wayne Ellington consiguió 20 tantos, Myles Plumlee 17 puntos y 10 rebotes y Derrick Rose y Jerami Grant anotaron 14 cada uno.

LeBron James acabó como líder de los Lakers al aportar un doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias, pero solo dos de esos puntos llegaron después del descanso. Kyle Kuzma firmó 22 puntos y 10 rebotes. Marc Gasol no anotó en los 25 minutos que disputó, pero si aportó 9 rebotes y 4 asistencias.

Otro equipo que ha mejorado en su juego han sido los Houston Rockets que con Victor Oladipo, que anotó 25 puntos, vencieron por 104-101 a los Portland Trail Blazers y consiguieron la cuarta victoria consecutiva. Junto a Oladipo, el joven pívot Christian Wood, que regresó tras haberse perdido tres partidos por lesión, lideró el juego interior de los Rockets (8-9) con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes y John Wall anotó otros 20 tantos.

El base Damian Lillard aportó 30 puntos y nueve asistencias como líder de los Trail Blazers (9-8), que sufrieron la segunda derrota consecutiva y jugaron sin C.J. McCollum y Jusuf Nurkic. Gary Trent le secundó con 23 puntos y Enes Kanter se quedó en 13 puntos y 13 rebotes.

El alero Mikal Bridges anotó 20 puntos que ayudaron a los Suns de Phoenix a conseguir la victoria por 114-93 ante los Warriors de Golden State y romper una racha de tres derrotas consecutivas. Los de Phoenix (9-8) también tuvieron a Jae Crowder con 16 puntos y 9 rebotes y a DeAndre Ayton con 12 tantos y 13 rebotes.

