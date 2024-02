Los Lakers ganan en Boston sin LeBron y Davis; Maxey celebra su All-Star con 51 puntos

Boston Celtics, 105 - Los Ángeles Lakers, 114

Austin Reaves guió con 32 puntos a unos Lakers que, sin LeBron James ni Anthony Davis, ganaron en el campo de los Celtics, líderes del Este, que perdieron su tercer partido del año en casa tras arrancar con veinte victorias consecutivas. Reaves firmó la mejor actuación de su temporada, con 32 puntos, 10 de 18 en tiros de campo y 7 de 10 en triples, para unos Lakers que tuvieron un contundente 52 % de acierto desde el arco sin LeBron, ausente por un problema de tobillo, y Davis, baja por unas molestias en los tendones.

Austin Reaves stepped up on the road against the NBA's top team, scoring a season-high 32 PTS and knocking down a career-high 7 triples!



Lakers win 114-105 in Boston. pic.twitter.com/fZ4OLabsrU — NBA (@NBA) February 2, 2024

Fue una dura derrota para los de Boston, que perdieron ahora tres de sus últimos cinco partidos en el TD Garden. Jayson Tatum fue el líder anotador de los Celtics con 23 puntos. Kristaps Porzingis anotó 17, al igual que Sam Hauser, cuyos cinco triples no fueron suficientes para impulsar el intento de remontada de los de Boston.

Utah Jazz, 124 - Philadelphia 76'ers, 127

Los 76ers compitieron en Salt Lake City sin Joel Embiid, quien sufre una lesión en el menisco de la rodilla izquierda que podría dejarle fuera de la pelea por retener el MVP. Sin el pívot, Tyrese Maxey dirigió el triunfo con 51 puntos en una noche en la que recibió su primera llamada para el All Star de la NBA. Para los Jazz, en los que brilló Lauri Markkanen con 28 puntos y 10 rebotes, fue el tercer revés seguido.

What a night for Tyrese Maxey!



?? 51 PTS (career high), 7 3PM

?? First NBA All-Star selection

?? Road W



Maxey becomes the 4th player in 76ers franchise history to record multiple 50+ point games in a season ???? pic.twitter.com/o95mfJsPey — NBA (@NBA) February 2, 2024

New York Knicks, 109 - Indiana Pacers, 105

Los Knicks remontaron quince puntos de desventaja y acabaron triunfando contra los Pacers en el vibrante ambiente del Madison Square Garden, donde Jalen Brunson iluminó a los neoyorquinos con 40 puntos. Brunson acabó el partido al borde de las lágrimas, casi conmovido por el gran compromiso mostrado por su equipo y por haber entrado por primera vez en su carrera en el equipo del All-Star del próximo 18 de febrero en Indianápolis. En los Pacers, Jalen Smith fue el mejor con 20 puntos saliendo del banquillo.

Fresh off his first NBA All-Star selection, Jalen Brunson scores 40 points to lead the Knicks back from 15 down in the home win!



New York has won 9 in a row and 15 of their last 17 ???? pic.twitter.com/jPgs875t62 — NBA (@NBA) February 2, 2024

Memphis Grizzlies, 101 - Cleveland Cavaliers, 108

El español Santi Aldama firmó 18 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones, pero los Memphis Grizzlies cayeron en casa frente a unos Cavaliers que sumaron su cuarta victoria consecutiva. Solo Jaren Jackson, con 25 puntos, anotó más que el español. Los Cavaliers estuvieron liderados por 25 puntos y 7 asistencias de Donovan Mitchell.