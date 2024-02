Los Lakers frenan a los Pelicans; Sacramento arrolla a Denver; los Sixers siguen en crisis

Los Lakers anotaron 87 puntos en la primera mitad y, liderados por 30 puntos de D'Angelo Russell, doblegaron a los Pelicans para reencontrarse con la victoria tras la derrota sufrida el jueves ante los Denver Nuggets. Los angelinos pudieron contar con 21 puntos y 14 asistencias de LeBron James y con 21 puntos de Rui Hachimura. Anthony Davis aportó 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. En los Pelicans, Zion Williamson anotó 30 puntos, aunque solo ocho de ellos en la segunda mitad.

The Lakers' entire starting 5 scored 20+ PTS to give the Lakers the win against the Pelicans!



This is the first time a Lakers starting 5 all scored 20+ points in a game since 11/4/1984 ?? pic.twitter.com/iiwvzW7BXJ