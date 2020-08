Los Clippers y un imparable Leonard derrotan en el sexto partido a los Mavericks de Doncic

El alero estrella Kawhi Leonard, con un doble-doble de 33 puntos, 14 rebotes, siete asistencias y cinco robos de balón, llevó a Los Angeles Clippers al triunfo de 111-97 frente a los Mavericks de Dallas en el sexto partido de la eliminatoria de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste que ganaron por 4-2 al mejor de siete.

Los Clippers jugarán las semifinales con el ganador de la eliminatoria que disputan los Jazz de Utah y los Nuggets de Denver, que se decidirá este domingo en el séptimo partido (3-3). Leonard, que jugó su partido más completo en lo que va de temporada, estableció la diferencia a favor de los Clippers, además de mantener un gran duelo individual con el escolta estrella de los Mavericks, el esloveno Luka Doncic, que volvió a ser el mejor del diezmado equipo de Dallas con 38 puntos.

El alero estrella de los Clippers, en su primera temporada con el equipo angelino, logró por quinto partido consecutivo anotar 30 o más puntos, la mejor racha de su carrera, además de liderar una gran labor defensiva de su equipo.

La ausencia del pívot letón Kristaps Porzingis, con problemas de menisco en la rodilla derecha, iba a pesar como una losa en el juego interior de los Mavericks, que fueron dominados por Leonard y el joven croata Ivica Zubac, que acabó con un doble-doble de 15 puntos (6-8, 0-0, 3-3) y 11 rebotes, todos defensivos.

Mientras que el alero estrella Paul George volvió a tener problemas con sus tiros a canasta y aunque aportó 15 puntos, falló 13 de 19 tiros de campo, incluidos 5 de 7 triples. El base Reggie Jackson fue el mejor reserva de los Clippers al anotar 14 puntos y completar la lista de los cuatro jugadores de los Clippers que tuvieron números de dos dígitos.

Los Clippers, que se fueron al descanso con la ventaja parcial de 57-51, rompieron el marcador a su favor al inicio del tercer periodo cuando consiguieron racha de 5-0 y parcial de 62-51, que sería el decisivo.

