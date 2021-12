Los Clippers de Ibaka no pueden con los Spurs; Aldama no jugó en la derrota de sus Grizzlies ante los Thunder

Boston Celtics, 103 - Philadelphia 76ers, 108

Los Philadelphia 76ers vencieron el lunes a los Celtics 103-108 en Boston en un partido apretado en el que destacó la actuación del pívot de los 76ers, Joel Embiid, con 41 puntos de los que 17 llegaron en el último cuarto del encuentro.

??Joel Embiid with a HUGE GAME in the @Sixers win!



41 PTS, 10 REB, 5 AST, 4 BLK, 2 STL pic.twitter.com/r471bTMV01 — NBA (@NBA) December 21, 2021

En un partido en el que el marcador nunca mostró una diferencia de más de 6 puntos, el mejor jugador fue el Sixer Joel Embiid, que logró un doble doble con 41 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 2 robos de balón y 4 tapones. Su compañero Seth Curry terminó con 26 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 1 robo. En los de Boston, el jugador más destacado fue Jaylen Brown, con 30 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos de balón. Jayson Tatum se quedó en 17 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

Memphis Grizzlies, 99 - Oklahoma City Thunder, 102

Los Oklahoma City Thunder (OKC), uno de los peores equipos de la NBA esta temporada, se vengaron de la vergonzosa paliza que sufrieron el pasado 2 de diciembre a manos de los Grizzlies con una trabajada victoria en Memphis por 99-102. Pero los de Oklahoma City se impusieron ante unos Grizzlies con cinco bajas, incluido el novato español Santi Aldama.

El máximo anotador del partido fue el jugador de los Memphis Grizzlies Desmond Bane, que hizo 25 puntos, 15 de ellos fruto de triples, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 robo de balón. Dillon Brooks sumó otros 19 puntos mientras que Ja Morant, que regresaba tras casi un mes de ausencia, anotó 16. En los Thunder destacó el escolta Josh Giddey que consiguió un doble doble de 19 puntos, 11 asistencias, 5 rebotes y 1 robo de balón. El base del equipo, Shai Gilgeous-Alexander, terminó con 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos de balón.

Golden State Warriors, 113 - Sacramento Kings, 98

Los Golden State Warriors se impusieron a sus vecinos, los Sacramento Kings, por 113-98, en un partido dominado por las ausencias de numerosos jugadores en ambos equipos por los protocolos de seguridad de la NBA contra la covid-19. El máximo anotador del partido fue el base de los Warriors, Stephen Curry, que hizo 30 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. En los Kings, Tyrese Haliburton consiguió un doble doble de 24 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes.

In his first home game since setting the all-time 3PM mark, @StephenCurry30 drops 30 PTS to lift the @warriors to the dub ?? pic.twitter.com/knTTy05PpF — NBA (@NBA) December 21, 2021

Chicago Bulls, 133 - Houston Rockets, 118

Después de la victoria el domingo en Los Ángeles frente a los Lakers, los Bulls regresaron a su cancha con una clara victoria sobre los Rockets por 133-118. DeMar DeRozan fue el máximo anotador del partido con 26 puntos a los que sumó 3 rebotes y 6 asistencias. Desde el banquillo, Coby White sumó otros 24 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. En frente, el jugador más efectivo fue el pívot de los Rockets, Christian Wood, con un doble doble de 23 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia.

Utah Jazz, 112 - Charlotte Hornets, 102

Un Rudy Gobert portentoso con 23 puntos y 21 rebotes, catapultó a los Utah Jazz sobre los Charlotte Hornets por 112-102. Con su victoria, los Jazz se asientan en el tercer lugar de la Conferencia Oeste, por detrás de los Phoenix Suns y Golden State Warriors. En los Jazz, Bojan Bogdanovic también acabó el partido con 23 puntos mientras que Donovan Mitchell sumó 21. Además Royce O'Neale capturó 13 rebotes. Los máximos anotadores de los Hornets fueron LaMelo Ball y Miles Bridges, con 21 puntos cada uno. Pero Bridges consiguió un doble doble al añadir 11 rebotes.

Los Ángeles Clippers, 92 - San Antonio Spurs, 116

El regreso de Paul George, en plena forma pese a los partidos perdidos, no fue suficiente para evitar que el equipo de Los Ángeles cayese en casa ante los San Antonio Spurs por 92-116. George, que había estado de baja los cinco partidos anteriores por una lesión en el codo, fue el máximo anotador del partido con 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias mientras que Dejounte Murray en los Spurs hizo un triple doble con 24 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias.

Setting the single-season franchise record for triple-doubles, @DejounteMurray's talent was on full display in the @spurs win! pic.twitter.com/Jeyx2iSgR2 — NBA (@NBA) December 21, 2021

Toronto Raptors - Orlando Magic

Cancelado por los protocolos COVID-19 de la NBA