Los Celtics 'vapulean' a los Suns; derrota estrepitosa de los Warriors, sin Curry, ante los Jazz

Los Boston Celtics firmaron una impresionante exhibición frente a unos Phoenix Suns totalmente superados y que llegaron a perder de 45 puntos en el tercer cuarto. Jayson Tatum y Jaylen Brown, con 25 puntos por cabeza en menos de 30 minutos, encabezaron a unos Celtics sin el dominicano Al Horford por el protocolo de coronavirus. Devin Booker sumó 17 puntos en unos Suns muy decepcionantes.

Debido a una desastrosa gestión de los últimos segundos, los Golden State Warriors, con Jordan Poole al frente (36 puntos y 8 asistencias), cayeron ante unos Utah Jazz muy corales (siete jugadores por encima de los 10 puntos) y con Jordan Clarkson como faro (22 puntos y 9 asistencias).

Después de un triple de Malik Beasley para los Jazz que dejó a los Warriors con +1 y posesión con 6.9 segundos, Poole perdió el balón tras el saque de banda, una oportunidad de oro que Utah aprovechó de maravilla con una canasta al contraataque y que resultó ganadora de Simone Fontecchio a pase de Beasley.

A la caza de los Boston Celtics continúan los Milwaukee Bucks, que sumaron su tercer triunfo consecutivo al vencer a los Sacramento Kings de la mano de un Giannis Antetokounmpo que ya lleva ocho encuentros seguidos con más de 30 puntos y más de 50 % en tiros de campo (esta noche brilló con 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.Domantas Sabonis se quedó cerca del triple-doble en los Kings (23 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias).

?? 35 PTS (63.2% FG) | 6 REB | 7 AST@Giannis_An34 balled out for his 8th straight game with 30+ points! #FearTheDeerpic.twitter.com/HfYy9Sx5JA