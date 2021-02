Los Celtics baten a los Raptors; Curry lidera a los Warriors ante Orlando; triunfos de Miami y Portland

Golden State Warriors, 111 - Orlando Magic, 105

Nada detiene el juego ofensivo de Stephen Curry, que con otros 40 puntos volvió a ser la figura individual en la jornada de la NBA. Curry volvió a dar otra exhibición encestadora con 10 triples de 19 intentos y los Golden State Warriors derrotaron por 111-105 a Orlando Magic logrando su segunda victoria consecutiva.

�� 40 points

�� 10 threes

�� 4 steals

�� Record-tying 13th-straight game with 4+ threes



Junto a Curry, que también aportó ocho rebotes, cinco asistencias y cuatro recuperaciones de balón, otros tres jugadores de los Warriors (14-12) tuvieron números de dos dígitos. Andrew Wiggins firmó 21 tantos, Kelly Oubre 17 tantos y 10 rebotes y Mychal Mulder 11 puntos.

Los Orlando Magic (9-17) fueron liderados por Nikola Vucevic con 25 puntos y 13 puntos, Dwyane Bacon y Terrence Ross anotaron 20 cada uno y James Ennis III consiguió 17 puntos y 10 rebotes.

Houston Rockets, 94 - Miami Heat, 101

Jimmy Butler fue profeta en su tierra y dio su mejor versión de jugador All-Star para conducir a Miami Heat al triunfo a domicilio por 94-101 frente a los Rockets de Houston. Butler, nativo de Houston, acabó con un triple-doble de 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias y consiguió que Miami superase un comienzo lento de partido para al final ser el mejor equipo en la pista del Toyota Center, ante la asistencia de 3.251 espectadores.

Los Heat (11-14) siguieron en el camino ganador con el cuarto triunfo consecutivo y se acercan a las posiciones de playoffs de la Conferencia Este. Max Strus aportó 21 puntos, Kendrick Nunn 16, Duncan Robinson 15 y Bam Adebayo 10 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias.

Los Rockets notaron demasiado la baja por lesión del joven pívot Christian Wood y sufrieron la cuarta derrota seguida. El base John Wall y el escolta reserva Eric Gordon lideraron a Houston con 17 puntos cada uno. DeMarcus Cousins, que salió de titular en el puesto de Wood, completó un buen partido al conseguir un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes que no evitaron la cuarta derrota consecutiva de los Rockets (11-14).

Portland Trail Blazers, 118 - Philadelphia 76'ers, 114

La combinación de Damian Lillard y Carmelo Anthony, que anotaron entre los dos 54 puntos, incluidos los últimos cuatro que rompieron el empate en el marcador, permitió a los Trail Blazers de Portland ganar por 118-114 a los Sixers de Filadelfia.

Lillard acabó el partido con 30 puntos, incluidos cuatro triples, repartió siete asistencias y recuperó dos balones. Anthony llegó a los 24 tantos, incluidos 16 en el cuarto periodo, con otros cuatro triples, y fue clave al anotar nueve puntos seguidos al inicio del cuarto periodo que serían decisivos. Gary Trent firmó otros 19 puntos para los Blazers (14-10).

El pívot camerunés Joel Embiid volvió a ser el líder encestador de los Sixers (18-8) al conseguir 35 puntos con nueve rebotes y tres asistencias que no evitaron su derrota, aunque los Sixers siguen al frente de la Conferencia Este. Ben Simmons se quedó a las puertas del triple-doble con 23 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias y Tobias Harris consiguió 17 puntos.

Boston Celtics, 120 - Toronto Raptors, 106

Semi Ojeleye y Payton Pritchard surgieron como los líderes encestadores de los Celtics de Boston al aportar 24 y 20 puntos, respectivamente, y decidieron la victoria por 120-106 ante los Raptors de Toronto. El triunfo permitió a los Celtics (13-11), que volvieron a su campo del TD Garden, romper una racha de dos derrotas consecutivas que habían tenido de visitantes. Kemba Walker anotó otros 21 puntos.

6⃣ threes apiece for Semi Ojeleye & Payton Pritchard in the @celtics win!@semi: 24 PTS (career high)@paytonpritch3: 20 PTS pic.twitter.com/mLmHmYCqCk — NBA (@NBA) February 12, 2021

El base Kyle Lowry lideró a los Raptors con 24 puntos y seis asistencias. El ala-pívot camerunés Pascal Siakam terminó con 23 puntos como los mejores de Toronto (12-14), que venía de una victoria en Washington la noche anterior.

Detroit Pistons, 95 - Indiana Pacers, 111

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis recuperó su poder ofensivo al aportar 26 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias que permitieron a los Pacers de Indiana vencer a domicilio por 95-111 a los Pistons de Detroit y cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. Malcom Brogdon le apoyó con 18 puntos y Jeremy Lamb logró otros 17 puntos para los Pacers (13-13).

Los Pistons (6-19) siguen siendo el peor equipo de la NBA. Josh Jackson fue el mejor de los de Detroit con 18 puntos y 8 rebotes, Isaiah Stewart aportó otros 17 y Blake Griffin sumó 16 más en un partido sin su gran estrella Jerami Grant.