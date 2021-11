Los Celtics arruinan la vuelta de LeBron; Golden State también sabe ganar sin Curry

Charlotte Hornets, 121 - Indiana Pacers, 118

LaMelo Ball se acercó al triple-doble con 32 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias que ayudaron a los Charlotte Hornets a vencer por 121-118 a los Indiana Pacers. Los Hornets (10-7) sumaron su quinta victoria consecutiva. Gordon Hayward aportó 25 tantos y Kelly Oubre Jr. consiguió otros 16 puntos.



Por los Pacers (6-11) el líder encestador fue Jeremy Lamb que llegó a los 23 puntos, Malcolm Brogdon encestó 16 tantos y Torrey Craig logró 14 puntos para el equipo de Indiana, que siguió sin el dominicano Cristian Duarte, lesionado.

Detroit Pistons, 102 - Golden State Warriors, 105

La marcha triunfal de los Golden State Warriors se mantuvo una jornada más a pesar de la baja por lesión de Stephen Curry después de que Jordan Poole aportara 32 puntos ante los Detroit Pistons a los que ganaron por 102-105. Los Warriors (14-2), líderes de la NBA, sentaron a Curry debido a que presentaba un golpe en la cadera y tampoco jugó Draymond Green con una contusión en el muslo. Andrew Wiggins consiguió 27 tantos y Nemanja Bjelica, logró 14 tantos y ocho rebotes.

Jordan Poole drops 32 PTS as the @warriors take the win on the road. pic.twitter.com/UHTOPvw96G — NBA (@NBA) November 20, 2021

Por los Pistons (4-11), el mejor anotador fue Frank Jackson, que llegó a los 27 puntos, incluidos cinco triples en 12 intentos, Jerami Grant y el novato Cade Cunningham encestaron 19 puntos cada uno.

Boston Celtics, 130 - Los Ángeles Lakers, 108

Regresó el 'Rey' de Los Ángeles, LeBron James, pero su presencia no pudo evitar una nueva derrota de los Lakers, la tercera consecutiva y la novena de la temporada, por 130-108 ante unos Boston Celtics en los que destacó el alero Jayson Tatum con un doble-doble de 37 puntos y 11 rebotes.

The 37-PT, 11 REB double-double from @jaytatum0 lifts the @celtics to the big home win. pic.twitter.com/SzHYQNNAmm — NBA (@NBA) November 20, 2021

Tatum, que firmó una contundente actuación en los tres últimos cuartos del partido, fue el máximo anotador del encuentro y además repartió 2 asistencias, 3 robos y un tapón. En los Celtics (8-8) también destacaron Marcus Smart, con 22 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, y el exLakers Dennis Schroder, 21 puntos y 6 asistencias. Juancho Hernangómez disfrutó de 3.45 minutos en la pista en los que el alero madrileño consiguió 2 rebotes y un robo de balón.

Sólo se le acercó el pívot de los Lakers (8-9), Anthony Davis, con 31 puntos, 2 asistencias, 6 rebotes y 3 tapones. Su compañero LeBron James sumó 23 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 robos de balón. Con el regreso de LeBron James, que se había perdido los últimos ocho partidos de los Lakers por una lesión abdominal, el equipo de Los Ángeles confiaba en una victoria ante sus archienemigos y evitar su tercera derrota consecutiva algo que no consiguió.

Brooklyn Nets, 115 - Orlando Magic, 113

La ausencia de Kevin Durant, lesionado, no impidió que los Brooklyn Nets, con James Harden en su mejor versión, a pesar de sufrir, al final consiguieron la victoria por 115-113 ante los Orlando Magic. Harden estuvo cerca del triple-doble con 36 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias.

36 PTS, 10 REB, 8 AST, 3 STL, 2 BLK@JHarden13 does it all in the @BrooklynNets win. pic.twitter.com/aYWo0LCxCI — NBA (@NBA) November 20, 2021

Los Nets superaron una desventaja de 19 puntos y la ausencia de Durant para llevarse la victoria y recuperar el liderato de la División Atlántico y de la Conferencia Este con marca de 12-5 . Durant no jugó debido a un esguince en el hombro derecho. Patty Mills consiguió otros 22 tantos que también fueron decisivos y James Johnson obtuvo doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes.



Por los Magic (4-12), el mejor anotador fue Jalen Suggs que llegó a los 21 tantos, Franz Wagner y Chuma Okeke aportaron 17 tantos cada uno para el equipo de Orlando.

Milwaukee Bucks, 96 - Oklahoma City Thunder, 89

Giannis Antetokounmpo aportó 21 puntos, 19 rebotes y siete asistencias y lideró el triunfo por 96-89 que consiguieron los Milwaukee Bucks ante los Oklahoma City Thunder. Bobby Portis obtuvo un doble-doble de 17 tantos y 13 rebotes, mientras Khris Middleton encestó 16 tantos y capturó ocho rebotes para los Bucks (8-8).

Por los Thunder (6-9) el líder anotador fue el escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander, con 17 puntos, que no evitaron la derrota de su equipo. Josh Giddey, logró un doble-doble de 14 puntos y 12 rebotes como el jugador más completo de los Thunder.

Nueva Orleans Pelicans, 94 - Los Ángeles Clippers, 81

Jonas Valanciunas obtuvo un doble-doble de 26 puntos y 13 rebotes al frente del ataque de los New Orleans Pelicans, que se impusieron por 94-81 a Los Ángeles Clippers. La victoria fue solo la tercera que han conseguido los Pelicans (3-14) en lo que va de temporada. Josh Hart consiguió otro doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes, mientras Brandon Ingram aportó 17 tantos y 12 rebotes. Willy Hernangómez siguió sin recibir minutos por parte del entrenador de los Pelicans.

A double-double and a career-high 5 triples.@JValanciunas goes for 26 PTS and 13 REB to power the @PelicansNBA to the 20-PT comeback win. pic.twitter.com/Eaz0CihF0h — NBA (@NBA) November 20, 2021

Por los Clippers (9-7), el líder anotador volvió a ser el alero Paul George, que encestó 19 tantos, Nicolas Batum obtuvo 12 tantos y los reservas Isaiah Hartenstein y Terance Mann lograron 11 cada uno. Los Clippers siguen con las bajas de Kawhi Leonard y Serge Ibaka, ambos recuperándose de sendas lesiones que les obligaron a pasar por el quirófano durante el pasado verano.

Denver Nuggets, 108 - Chicago Bulls, 114

La combinación entre Zach Lavine (36 puntos) y DeMar DeRozan (26 tantos) fue suficiente para que los Bulls lograran una importante victoria en el Pepsi Center de Denver ante los Nuggets por 108-114 para elevar su marca a 11-5. También brillo Derrick Jones con 16 puntos y 8 rebotes.

Por los Nuggets (9-7), que jugaron sin su estrella el serbio Nikola Jokic, el líder encestador fue Aaron Gordon con 28 puntos y 9 rebotes, Will Barton aportó 23 puntos y Facundo Campazzo otros 16 puntos saliendo desde el banquillo.

Phoenix Suns, 112 - Dallas Mavericks, 104

Los Phoenix Suns sumaron su undécima victoria seguida tras batir a unos Dallas Mavericks que siguen sin Luka Doncic por 112-104 gracias a Chris Paul (18 puntos y 14 asistencias), Miles Bridges (19 puntos) y Devin Booker (19 puntos). Los de Phoenix pusieron su marca en 12-3.

Por los Mavericks (9-6) el mejor fue Porzingis con 23 puntos y 12 rebotes, Tim Hardaway aportó 18 puntos y Jales Brunson 18 puntos y 10 asistencias.

Sacramento Kings, 89 - Toronto Raptors, 108

El camerunés Pascal Siakam logró 32 puntos y ocho rebotes al frente del ataque de los Toronto Raptors que derrotaron a domicilio por 89-108 a los Sacramento Kings. Los Raptors (8-9) pusieron fin a una racha de tres derrotas seguidas. Gary Trent llegó a los 23 puntos y Fred VanVleet que encestó 13 tantos.

Pascal Siakam rallies the @Raptors.@pskills43 tallies 32 PTS and 8 REB lead Toronto to the win. pic.twitter.com/pNKaL6Dnuu — NBA (@NBA) November 20, 2021

Por los Kings (6-10), el base DeAaron Fox aportó 17 puntos como líder del ataque, Harrison Barnes logró 14 puntos y Chimezie Metu y el Buddy Hield anotaron 10 tantos cada uno.