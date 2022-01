Los Bulls, líderes en el Este; LeBron guía a los Lakers a una nueva victoria; Garuba y sus Rockets se hunden

Los Milwaukee Bucks ganaron con autoridad en la cancha de unos Brooklyn Nets muy perdidos y que han caído en cuatro de sus últimos cinco partidos. Los Nets llegaron a perder por 24 puntos en este encuentro y nunca estuvieron por delante en el marcador. Giannis Antetokounmpo lideró a los actuales campeones de la NBA (31 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) mientras que Kevin Durant (29 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) fue el más destacado de unos Nets cada vez más alejados del liderato del Este.

Totalmente consolidados como el equipo más en forma de toda la NBA, los Chicago Bulls sumaron su novena victoria seguida con un triunfo claro y muy coral ante los Washington Wizards. Zach LaVine (27 puntos) y Nikola Vucevic (16 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias) lideraron el grupo de seis jugadores de los Bulls por encima de los 15 puntos en tanto que Bradley Beal fue el más destacado de los de Washington (26 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias). El brasileño Raul Neto sumó 3 rebotes y 4 asistencias en 12 minutos con los Wizards.

En una de sus actuaciones más convincentes de lo que va de temporada, Los Angeles Lakers fulminaron a los Atlanta Hawks de la mano de Malik Monk (29 puntos con 7 triples) y LeBron James (17 puntos en el último cuarto para un total de 32 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias). El quinteto bajo de los Lakers con LeBron de pívot desarmó al contraataque a unos Hawks que tuvieron como líder a Trae Young (25 puntos, 9 rebotes y 14 asistencias).

Seis triunfos seguidos llevan unos Philadelphia 76ers que ya dan miedo en la Conferencia Este y que, una noche más, se dejaron guiar por un excelente Joel Embiid (31 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias). En los Spurs, que no se pudieron reponer de un primer cuarto muy desigual (39-19), destacó Dejounte Murray (27 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias).

Los Dallas Mavericks no pudieron contar con Luka Doncic por problemas en el tobillo pero sacaron adelante el enfrentamiento entre equipos de Texas al tumbar de manera contundente a unos Houston Rockets sin capacidad de respuesta. Los Mavericks sumaron así su quinta victoria seguida gracias a Tim Hardaway Jr. (19 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias) al frente de un sexteto de jugadores que anotó al menos 10 puntos, en tanto que en los Rockets el máximo anotador fue Christian Wood (20 puntos y 3 rebotes).

Nikola Jokic (33 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias) llevó a los Denver Nuggets a una victoria sin excesivos problemas sobre los Sacramento Kings. El argentino Facundo Campazzo sumó 6 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, un tapón y un robo en 25 minutos para los Nuggets mientras que De'Aaron Fox encabezó a los Kings con 30 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

Fred VanVleet consiguió el primer triple-doble de su carrera (37 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) y los Toronto Raptors encadenaron su quinta victoria seguida ante los temibles Utah Jazz. Los visitantes, que llegaron a ganar por 17 puntos en el segundo cuarto, se dejaron remontar al final pese a los 29 puntos de Eric Paschall.

