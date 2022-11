Los Bulls cortan la racha de los Celtics; los Warriors se estrellan ante los Pelicans de Willy Hernangómez

Los Chicago Bulls fueron el verdugo de unos Boston Celtics que llevaban nueve victorias seguidas en este lunes en el que los Golden State Warriors cayeron por 45 puntos -sin sus figuras- ante los New Orleans Pelicans mientras que los Indiana Pacers siguen sorprendiendo y sumaron su quinto triunfo consecutivo.

Boston solo ha perdido cuatro partidos esta temporada y dos de ellos han sido en Chicago ante unos Bulls que ahora venían de perder cuatro encuentros seguidos.

DeMar DeRozan (28 puntos y 8 rebotes) y Zach LaVine (22 puntos) fueron los mejores de los Bulls mientras que en los Celtics los más destacados fueron Jayson Tatum (28 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) y Jaylen Brown (25 puntos y 7 rebotes).

El dominicano Al Horford sumó 5 rebotes y 2 asistencias en 35 minutos para los Celtics pero se fue con 0 puntos tras fallar sus 9 tiros a canasta (incluidos 7 triples).

Sin Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andrew Wiggins, los Golden State Warriors se fueron de Nueva Orleans con la segunda mayor paliza que los Pelicans han endosado en toda su historia (los 45 puntos de diferencia solo están por detrás de un encuentro que ganaron por 48 a los Minnesota Timberwolves en 2014).

