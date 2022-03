Los 76ers ganan sin Embiid y sin Harden; Juancho vuelve a ser titular; LeBron destroza a los Cavaliers

Cleveland Cavaliers, 120 - Los Ángeles Lakers, 131

Con un triple-doble de 38 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, LeBron James destrozó en Cleveland a los Cavaliers y dejó una de las imágenes más espectaculares del día con un enorme mate sobre su excompañero Kevin Love. Darius Garland (29 puntos y 17 asistencias) fue el mejor de unos Cavaliers desbordados por LeBron y por la muy buena circulación ofensiva de los Lakers.

??OH MY! LEBRON!



LeBron (21 PTS) is heating up on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/8GoMcmeOOn — NBA (@NBA) March 22, 2022

Brooklyn Nets, 114 - Utah Jazz, 106

Muy cerca del triple-doble se quedó Kevin Durant, que con 37 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias desarmó a unos Utah Jazz encabezados por Donovan Mitchell y sus 30 puntos. Los Nets anotaron el 54,2 % de sus tiros, repartieron 31 asistencias (18 de los Jazz) y arrasaron en el tercer cuarto (38-24).

?? Kevin Durant made 37 points look easy! ??



He dropped 22 points in the second-half on 8/12 FGM to power the @BrooklynNets to the victory! #NetsWorld@KDTrey5: 37 PTS, 9 REB, 8 AST, 4 3PM pic.twitter.com/GTKU2NGcD5 — NBA (@NBA) March 22, 2022

El español Juancho Hernangómez fue titular por cuarto partido seguido en los Jazz, por las ausencias de Bojan Bogdanovic y Danuel House Jr., y aportó 2 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un tapón en 16 minutos.

Dallas Mavericks, 110 - Minnesota Timberwolves, 108

Los Dallas Mavericks sudaron para ganar a los Minnesota Timberwolves con un Luka Doncic discreto (15 puntos con 5 de 17 en tiros, 6 rebotes y 10 asistencias) y que vivió un intenso duelo con Patrick Beverley. Dwight Powell, con 22 puntos y 8 rebotes, guió a los Mavericks mientras que el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns sumó también 22 puntos y 8 rebotes para unos Wolves que vieron cortada su racha de cuatro victorias consecutivas.

Philadelphia 76ers, 113 - Miami Heat, 106

Sin Joel Embiid ni James Harden por descanso, parecía que los Philadelphia 76ers entregaban de antemano el partido a los Miami Heat, pero los locales acabaron llevándose una victoria de mucho mérito ante los líderes del Este gracias a los 28 puntos de Tyrese Maxey. Jimmy Butler (27 puntos y 6 asistencias) encabezó a unos decepcionantes Heat que perdieron la batalla por el rebote (34 frente a 45) y que no estuvieron acertados en el triple (30,3 % frente a 40,5 %).

Oklahoma City Thunder, 123 - Boston Celtics, 132

Los Celtics son un rodillo tan excepcional que ya parece que no es noticia que ganen. Los de Boston doblegaron sin mayores problemas a unos deprimidos Oklahoma City Thunder (10 derrotas seguidas), encadenaron su cuarta victoria seguida y llevan 22 triunfos en sus últimos 26 encuentros. Jayson Tatum (36 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) fue una noche más el referente de los Celtics mientras que Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 9 asistencias) destacó en los Thunder.

Jayson Tatum poured in 30+ points for his 3rd straight game, dropping 36 points and draining 5 three-pointers in the @celtics win! #BleedGreen@jaytatum0: 36 PTS, 7 REB, 6 AST, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/jMAoKEWQeL — NBA (@NBA) March 22, 2022

Chicago Bulls, 113 - Toronto Raptors, 99

Zack LaVine y de DeMar DeRozan, con 26 puntos por cabeza, reactivaron este lunes a los Chicago Bulls, que doblegaron a los Toronto Raptors para reencontrarse con la victoria después de tres derrotas consecutivas. Pascal Siakam (22 puntos) fue el más destacado de un equipo canadiense muy lastrado por su falta de puntería en los triples (6 de 32).

Charlotte Hornets, 106 - New Orleans Pelicans, 103

Una gran canasta a falta de 8 segundos de LaMelo Ball (17 puntos y 9 asistencias) hundió a unos New Orleans Pelicans que se dejaron remontar el partido después de ir ganando de 9 puntos en el último cuarto. CJ McCollum (27 puntos y 6 asistencias) fue el mejor de unos Pelicans en los que volvió a tener un rol destacado el español Willy Hernangómez (9 puntos, 7 rebotes y un robo en 19 minutos).

LaMelo Ball seals the win for the @hornets with a CLUTCH floater! pic.twitter.com/c9XdfMKwCg — NBA (@NBA) March 22, 2022

Detroit Pistons, 115 - Portland Trail Blazers, 119

El honor y poco más se jugaron los Pistons y los Blazers en un partido entre dos equipos sin aspiraciones y que se acabaron llevando los de Portland en su vista a Detroit. Brandon Williams (23 puntos y 6 rebotes) brilló en los Blazers en tanto que Cade Cunningham (25 puntos y 7 asistencias) sobresalió en los Pistons pese a que cometió 9 pérdidas de balón.

Houston Rockets, 115 - Washington Wizards, 97

Tampoco tenía demasiado interés para la clasificación el duelo en Houston entre los Rockets y los Wizards, que finalmente ganaron los locales con un soberbio partido de Christian Wood (39 puntos y 10 rebotes). Kristaps Porzingis (22 puntos y 13 rebotes) lideró a unos Wizards en los que el brasileño Raul Neto jugó 26 minutos y sumó 6 puntos, 4 rebotes, 10 asistencias y 2 robos.