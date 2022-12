Lillard sentencia a los Timberwolves a base de triples; los Celtics vuelven a caer; exhibición de Aldama

Con 38 puntos y un acierto excepcional desde el perímetro (ya llevaba 8 triples en la primera mitad), Lillard fundió a unos Minnesota Timberwolves que poco pudieron hacer ante la exhibición de la estrella de los Portland Trail Blazers. Rudy Gobert (16 puntos y 20 rebotes) fue el amo de la zona en los Wolves.

? 38 PTS in just 29 minutes

? 11 3PM@Dame_Lillard was on another level tonight ?? pic.twitter.com/6cBd9bIKBJ