Lillard se estrella en su vuelta a Portland; Durant sonríe en su regreso a Brooklyn

Portland Trail Blazers, 119 - Milwaukee Bucks, 116

Los Bucks volvieron a mostrar su peor cara, perdieron ante el equipo que marcha penúltimo del Oeste y no pudieron darle un triunfo a Lillard en su esperado regreso a Portland. El base consiguió 25 puntos (9 de 23 en tiros de campo), 6 rebotes y 7 asistencias, pero los Blazers, con Anfernee Simons al frente (24 puntos), estuvieron más acertados en un desenlace muy apretado. Giannis Antetokounmpo logró 27 puntos y 8 rebotes para Milwaukee, que lleva dos derrotas en dos partidos con Doc Rivers como técnico.

Brooklyn Nets, 120 - Phoenix Suns, 136

En su primer viaje a Brooklyn desde que se fue a los Suns, Kevin Durant dominó el partido ante su exequipo con 33 puntos y 8 asistencias y se apoyó en una actuación también muy potente de Jusuf Nurkic con 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Cam Thomas (25 puntos) y Mikal Bridges (21 puntos) fueron los máximos anotadores de unos Nets sin Ben Simmons por un golpe en la rodilla.

Washington Wizards, 109 - Los Ángeles Clippers, 125

23 triunfos en sus últimos 28 partidos llevan estos arrolladores Clippers, que esta noche se deshicieron de los Wizards con 31 puntos y 9 rebotes de Kawhi Leonard y 25 puntos y 9 rebotes de James Harden. Kyle Kuzma (27 puntos) destacó en Washington.

Minnesota Timberwolves, 121 - Dallas Mavericks, 87

Sin Luka Doncic, Kyrie Irving, Dereck Lively y Dante Exum en los Mavericks, los Timberwolves, que se mantienen líderes del Oeste, no tuvieron ningún problema para anotarse el triunfo con 29 puntos y 9 rebotes del dominicano Karl-Anthony Towns. Josh Green (18 puntos) fue el más productivo de Dallas, que firmó su peor anotación en lo que va de curso y que se estrelló desde el perímetro con un triste 6 de 29 (20,7 %).

Oklahoma City Thunder, 105 - Denver Nuggets, 100

Los Nuggets echaron en falta a Nikola Jokic y cayeron ante unos Thunder impulsados por los 34 puntos y 7 rebotes de Shai Gilgeous-Alexander. Jamal Murray, Aaron Gordon y Reggie Jackson aportaron cada uno 16 puntos en Denver.

Miami Heat, 115 - Sacramento Kings, 106

Después de siete derrotas seguidas, los Miami se dieron un respiro muy necesario venciendo a los Kings con 31 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias de Jimmy Butler. Keegan Murray (33 puntos) tomó las riendas de unos Kings en los que Domantas Sabonis consiguió un nuevo triple-doble (19 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias).

San Antonio Spurs, 98 - Orlando Magic, 108

Los Spurs de Victor Wembanyama (21 puntos y 8 rebotes) acariciaron una gran remontada en el último cuarto pero finalmente acabaron hincando la rodilla ante los Magic. Paolo Banchero (25 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) lideró a Orlando.

Cleveland Cavaliers, 128 - Detroit Pistons, 121

45 puntos de un excelente Donovan Mitchell (incluidos 20 en el último cuarto) necesitaron los Cavaliers para someter a unos peleones Pistons. Darius Garland volvió en Cleveland tras mes y medio lesionado y sumó 19 puntos. Danilo Gallinari (20 puntos) se puso al frente de siete jugadores de Detroit por encima de los 10 puntos.

Charlotte Hornets, 110 - Chicago Bulls, 117

Coby White se quedó cerca del triple-doble (35 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) y selló la quinta derrota consecutiva de los Hornets. Miles Bridges (30 puntos y 15 rebotes) encabezó a Charlotte.

Houston Rockets, 99 - New Orleans Pelicans, 110

Jonas Valanciunas (25 puntos y 14 rebotes) y Brandon Ingram (24 puntos y 10 rebotes) fueron demasiada dinamita para los Rockets. Los 31 puntos de Jalen Green se quedaron sin premio en Houston