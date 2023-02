LeBron ya tiene a menos de 100 puntos el récord histórico de anotación; Jokic y sus Nuggets no aflojan

Con un triple-doble de 28 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en el Madison Square Garden, LeBron fue el mejor de los Lakers en la victoria en la prórroga ante los New York Knicks de Jalen Brunson (37 puntos y 6 asistencias). Anthony Davis firmó 27 tantos y Rui Hachimura aportó 19 tantos para los angelinos.

