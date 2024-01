LeBron James sigue siendo el rey

Golden State Warriors, 144 - Los Ángeles Lakers, 145

A sus 39 años, LeBron James jugó 47.40 minutos en el Chase Center y consiguió forzar y anotó dos tiros libres con un segundo por jugar para decidir el partido en la segunda prórroga, en el enfrentamiento número 50 contra Stephen Curry de su carrera. El duelo entre dos leyendas de la NBA, ambos cuatro veces campeones, acabó con triunfo de LeBron, aunque Steph Curry dio la cara para los Warriors con 46 puntos y 7 asistencias.

La espectacular imagen de 'Batman' cazando un murciélago en un partido de la NBA Ocurrió durante el Spurs - Wolves y provocó uno de los momentos más divertidos de la temporada. La mascota del equipo iba disfrazada con el atuendo de Batman. 28 ene 2024 - 10:49

What an end to #NBARivalsWeek ??



LeBron, Steph gave us one of the games of the YEAR tonight as the Lakers topped the Warriors in a double-overtime THRILLER! pic.twitter.com/BRS6Bb9Ykr — NBA (@NBA) January 28, 2024

LeBron James acabó con un triple doble de 36 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias tras anotar 14 de 25 en tiros de campo y un perfecto 6 de 6 desde la línea de libres. King James estuvo ayudado por Anthony Davis (29 puntos y 13 rebotes) y D'Angelo Russell (28 tantos).

Boston Celtics, 96 - Los Ángeles Clippers, 115

Los Clippers no dejan de pisar el acelerador y tan solo concedieron 96 puntos a unos Celtics que venían de aplastar a los Heat a domicilio. Kawhi Leonard fue el líder anotador con 26 puntos y Daniel Theis, ex de los Celtics, regresó al TD Garden con 18 puntos y 7 rebotes. Los Celtics apenas tuvieron el 36 % de acierto en tiros de campo. No les bastó el doble doble de 21 puntos y 11 rebotes de Jayson Tatum para contener a los Clippers, que han ganado 22 de sus últimos 26 partidos.

Dallas Mavericks, 115 - Sacramento Kings, 120

Apenas 24 horas después de firmar 73 puntos contra los Hawks, Luka Doncic logró un triple doble de 28 puntos, 10 rebotes y 17 asistencias, pero sus Mavericks cayeron en casa ante los Kings. De'Aaron Fox lideró a los Kings con 34 puntos para darles su tercera victoria consecutiva.

Denver Nuggets, 111 - Philadelphia 76'ers, 105

El serbio Nikola Jokic guió este sábado con un doble doble de 26 puntos y 16 rebotes a los Nuggets por encima de unos 76ers sin Joel Embiid ni Tyrese Maxey. El que iba a ser un duelo entre los ganadores de los últimos tres premios MVP, Jokic (2021 y 2022) y Embiid (2023), finalmente no se vio en la pista de Denver pues el pívot camerunés de los 76ers estuvo ausente por unas molestias en la rodilla izquierda. Embiid venía de una semana extraordinaria, pero exigente, en la que endosó 70 puntos a los San Antonio Spurs.

New York Knicks, 125 - Miami Heat, 109

Los Heat cayeron por 125-109 en su visita a los New York Knicks y acumulan seis derrotas consecutivas en la NBA. Jalen Brunson lideró a los Knicks con 32 puntos y 8 asistencias, apoyado por los 19 tantos de OG Anunoby y Julius Randle, quien acabó lesionado en un hombro. El mejor de Miami fue Jimmy Butler con 28 puntos y 8 rebotes.

Jalen Brunson put on a show at The Garden in the Knicks' 6th-straight win! #NBARivalsWeek



32 PTS

8 AST

4 3PM

5 REB pic.twitter.com/rpcct1q3jo — NBA (@NBA) January 27, 2024

San Antonio Spurs, 113 - Minnesota Timberwolves, 112

Un murciélago provocó un momento curioso en el partido entre los Spurs y los Timberwolves y fue atrapado, tras varios intentos, por la mascota del equipo texano. Apenas había pasado un minuto de partido cuando un murciélago se dejó ver por la pista del Target Center provocando la incredulidad de los aficionados y de los jugadores.

La mascota de los Spurs, que estaba disfrazado de 'Batman', realizó varios intentos antes de conseguir atrapar al murciélago con una red. Varios jugadores de los Spurs, sorprendidos, felicitaron entre risas a la mascota. San Antonio sorprendió al líder del Oeste con 25 puntos de Darius Vasell y 23 tantos y 10 rebotes de Wembanyama. Anthony Edwards lideró a los Wolves con 32 puntos y 12 asistencias.

Brooklyn Nets, 106 - Houston Rockets, 104

Alperen Sengun tuvo en sus manos dos libres para completar una remontada de 28 puntos para los Rockets, pero su fallo de dos impidió a los texanos igualar el choque en su visita a los Nets. Los de Brooklyn, que sólo habían ganado cuatro partidos de sus anteriores 21, consiguieron su triunfo gracias a un primer período acabado 35-15, aunque sudaron hasta el último segundo. Cam Thomas fue el mejor del partido con 37 puntos.

Detroit Pistons, 104 - Washington Wizards, 118

En un partido entre colistas (Detroit) y penúltimos del Este (Washington), los Wizards triunfaron en el campo de los Pistons con 30 puntos de Kyle Kuzma. Para los Pistons, que este año firmaron la peor racha de derrotas consecutivas en la historia de la NBA (28), Bogdan Bogdanovic metió también 30 puntos.

Kyle Kuzma was scorching in Detroit with 30 PTS as the Wizards came out on top! pic.twitter.com/07gfm81Uwu — NBA (@NBA) January 27, 2024

Charlotte Hornets, 122 - Utah Jazz, 134

Los Hornets concedieron 82 puntos a los Jazz en la primera mitad (82-47), demasiados para que su intento de remontada tuviera éxito en la segunda. El finlandés Lauri Markkanen firmó 33 puntos y 12 rebotes y Collin Sexton aportó 24 puntos y 13 asistencias para los Jazz. P.J. Washington hizo 43 puntos desde el banquillo para los Hornets en el mejor partido de su carrera.

Milwaukee Bucks, 141 - New Orleans Pelicans, 117

Los Bucks cumplieron en el Fiserv Fórum contra los Pelicans, con Joe Prunty como técnico interino a la espera del debut de Doc Rivers, impulsados por 30 puntos y 12 rebotes del griego Giannis Antetokounmpo y 26 puntos de Damian Lillard. En los Pelicans, Brandon Ingram metió 26 puntos y Zion Williamson aportó 23. Los Bucks visitarán el lunes a los Nuggets en el que podría ser el debut de Doc Rivers.