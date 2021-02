Kevin Durant y LeBron James lideran la primera votación para el All-Star 2021

Los aleros Kevin Durant, de los Brooklyn Nets, y LeBron James, de Los Ángeles Lakers, encabezaron este jueves la primera entrega de votaciones de los aficionados para el Partido de las Estrellas de la NBA, de acuerdo a la información ofrecida por la oficina del comisionado, Adam Silver.

Durant, que se perdió toda la temporada pasada, la primera como jugador de los Nets, con el tendón de Aquiles desgarrado en la pierna derecha, lideró a todos los jugadores con 2.302.705 votos, ligeramente por delante de los 2.288.676 de King James, el total más alto en la Conferencia Oeste.

El base Stephen Curry (2,11 millones), de los Golden State Warriors, fue el único jugador, además de Durant y James, que superó los 2 millones de votos y, como resultado, fue el líder destacado por el primer puesto entre los escoltas del Oeste. Otro base, el esloveno Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, fue segundo con 1.390.000 votos, seguido por Damian Lillard, de los Portland Trail Blazers (998.853).

