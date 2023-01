Jokic inaugura su cuenta particular de 2023 con otro triple-doble; Morant lidera, una vez más, a los Grizzlies

La NBA comenzó el año con un choque entre los líderes del Oeste, los Nuggets, y los del Este, los Celtics, y Jokic dirigió una sólida actuación de los suyos en el Pepsi Center con treinta puntos, doce rebotes y doce asistencias. El acierto de los Nuggets desde el arco, con un brillante 17 de treinta, tumbó a unos Celtics que llegaban a Denver con una racha de cuatro victorias consecutivas.

30 PTS, 12 REB, 12 AST... Nikola Jokic wasted no time recording his first triple-double of 2023 ??@nuggets roll to the win at home! pic.twitter.com/PLsDSSaStD