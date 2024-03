El 'Joker' ejerce de villano y da un aviso a los Celtics

Denver Nuggets, 115 - Boston Celtics, 109

En un partido que podría servir de aperitivo para las próximas Finales NBA, los Nuggets, que tienen el tercer mejor balance del Oeste, doblegaron a los Celtics, líderes del Este, con 32 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias de Jokic. Los Nuggets, que también habían ganado a los Celtics en el TD Garden de Boston, se sobrepusieron a un Jaylen Brown que firmó 41 puntos. Jayson Tatum no pasó de los 15 puntos.Para los Nuggets, Jamal Murray aportó 19 puntos y 8 asistencias y Aaron Gordon consiguió 16 puntos.

Joker did Joker things to lead the @nuggets over the 1st-place Celtics ??



32 PTS | 12 REB | 11 AST pic.twitter.com/GKi4y9Lbuv — NBA (@NBA) March 8, 2024

Dallas Mavericks, 114 - Miami Heat, 108

Doncic firmó el decimoquinto triple doble de su temporada y lideró la remontada de 15 puntos de los Mavericks. Brilló con 35 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Kyrie Irving aportó 23 puntos para los texanos, octavos en el Oeste, en puestos de 'play-in'. Los Heat, que llegaban a Dallas tras ganar 7 de sus anteriores 8 partidos, sucumbieron pese a los 27 puntos y 11 asistencias de Terry Rozier. Jimmy Butler no pasó de los 14 puntos.

WHAT A GAME FROM LUKA ??



?? 35 PTS

?? 11 REB

?? 11 AST

?? 7 3PM



He becomes the 2nd player in NBA history to total 5-straight 30+ point triple-doubles! pic.twitter.com/2sxq5noEEk — NBA (@NBA) March 8, 2024

Golden State Warriors, 122 - Chicago Bulls, 125

Stephen Curry acabó tocado por una peligrosa torsión de tobillo el partido perdido por los Golden State Warriors en casa contra los Chicago Bulls. Los Bulls con DeMar DeRozan (33 puntos y 8 rebotes), y Nikola Vucevic (33 puntos y 11 rebotes), ganaron en el campo de los Warriors por primera vez en nueve años. El mejor de Golden State fue Klay Thompson con 25 puntos. Además, Draymond Green firmó 11 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Indiana Pacers, 111 - Minnesota Timberwolves, 113

Sin el dominicano Karl Anthony Towns, baja indefinida por un problema de menisco, los Wolves, líderes del Oeste, lograron un gran triunfo en Indiana con 44 puntos de Anthony Edwards. Los Pacers perdieron tres de sus últimos cuatro partidos y se encuentran en puestos de 'play-in' del Este, pese al doble doble de 23 puntos y 13 asistencias de Tyrese Haliburton.

One of the best game-saving blocks you will EVER see ?? https://t.co/8OSvlegKNDpic.twitter.com/2Y8Lp3FyRI — NBA (@NBA) March 8, 2024

Phoenix Suns, 120 - Toronto Raptors, 113

Todavía sin Devin Booker, los Suns ganaron con autoridad a los Raptors liderados por 35 puntos de Kevin Durant y 26 puntos y ocho triples de Grayson Allen. Bradley Beal contribuyó con 20 puntos. Los Suns, que albergarán el All-Star de 2027 llevan dos victorias consecutivas y son actualmente sextos en el Oeste, en puestos que dan acceso a los 'playoffs'. Los Raptors fueron liderados por Gary Trent (30 puntos), RJ. Barrett (23 puntos) y Immanuel Quickley (21 puntos, 9 rebotes y 18 asistencias).

Sacramento Kings, 131 - San Antonio Spurs, 129

Los Spurs, sin el francés Victor Wembanyama, tuvieron tres puntos de ventaja con 30 segundos por jugar en Sacramento, pero un triple de Malik Monk y un mate de Domantas Sabonis con nueve segundos por jugar permitieron a los Kings salir con la victoria. De'Aaron Fox firmó 33 puntos, mientras que Sabonis aportó 31 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias. Devin Vasell fue el mejor de San Antonio con 30 puntos y 9 asistencias.

Fox scores 33 and Sabonis comes up with the game-winning steal and score to lead the @SacramentoKings to the thrilling W!



Fox: 33 PTS, 5 REB, 6 AST, 3 STL

Sabonis: 31 PTS, 17 REB, 9 AST pic.twitter.com/yeqPXVxrbi — NBA (@NBA) March 8, 2024

Detroit Pistons, 118 - Brooklyn Nets, 112

Los Pistons ganaron su décimo partido del año al imponerse a los Nets liderados por 34 puntos de Jaden Ivey y 32 de Cade Cunnigham. En los Nets, que perdieron a Ben Simmons hasta el final de la temporada, el mejor fue el alemán Dennis Schroder con 31 puntos.