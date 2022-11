Irving vuelve a jugar con los Nets; los Lakers suman tres victorias consecutivas

Tras ocho partidos suspendido por su polémica antisemita, Kyrie Irving (14 puntos y 5 rebotes) regresó con los Brooklyn Nets, que se impusieron a unos Memphis Grizzlies mermados sin Ja Morant, Desmond Bane y Jaren Jackson Jr. Kevin Durant aportó 26 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y también destacó Ben Simmons, con buenas sensaciones en los últimos partidos y que consiguió 22 tantos y 8 rebotes.

Dillon Brooks (31 puntos) fue el mejor de unos Grizzlies en los que el español Santi Aldama volvió a ser titular por la ausencia de Jackson Jr. y sumó 8 puntos, 3 rebotes, una asistencia y un robo en 21 minutos.

Después de ocho derrotas consecutivas lejos de San Francisco, los Golden State Warriors ganaron su primer partido fuera de casa este curso al imponerse a unos Houston Rockets que son colistas del Oeste. Klay Thompson (41 puntos con 10 triples en total y 20 puntos solo en el primer cuarto) y Stephen Curry (33 puntos, 6 rebotes y 15 asistencias) lideraron a los Warriors mientras que los Rockets contaron con 30 puntos y 6 asistencias de Kevin Porter Jr. El español Usman Garuba aportó 3 puntos, 6 rebotes, una asistencia y 2 robos en 22 minutos para Houston.

