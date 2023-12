El huracán Brunson arrasa Phoenix; San Antonio vuelve a ganar 18 partidos después

Phoenix Suns, 122 - New York Knicks, 139

Jalen Brunson no falló tiro alguno en la segunda mitad y destrozó a los Suns con 50 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, 5 robos y un asombroso 9 de 9 desde el arco. Con él al frente, los Knicks firmaron un cuarto período de 42-23 y doblegaron a unos Suns que siguen sin poder contar con su trío dorado Kevin Durant-Devin Booker y Bradley Beal.

Jalen Brunson WENT OFF for a new career-high 50 points (35 in the 2H) as he led the Knicks to a W in Phoenix!



?? 50 PTS

?? 17/23 FGM (12/12 FGM in the 2H)

?? 9/9 3PM



HE becomes the 1st player since 1979-1980 to score 50+ PTS while shooting 100% from 3-PT (min. 8 attempts). pic.twitter.com/yHjEAqa9rH — NBA (@NBA) December 16, 2023

Apenas habían pasado cinco minutos de partido cuando Beal se torció el tobillo derecho tras resbalarse en un pie de Donte DiVincenzo después de lanzar un triple y tuvo que retirarse visiblemente dolorido. Los árbitros pitaron a DiVincenzo una falta flagrante de tipo 1. Sin Beal, Durant anotó 29 puntos y Booker firmó 28, con 9 asistencias.

San Antonio Spurs, 129 - Los Ángeles Lakers, 115

Los Spurs se reencontraron con un triunfo que les faltaba desde el 2 de noviembre. Ganaron entonces a los Phoenix Suns y lucían un balance de 3-2, antes de encadenar 18 derrotas seguidas que les hundieron al fondo de la Conferencia Oeste.

Devin Vassell drops a career-high 36 points as the Spurs get the win over the Lakers!



36 PTS / 12-19 FGM / 5-10 3PM pic.twitter.com/2ecx7m6arE — NBA (@NBA) December 16, 2023

En la batalla generacional entre Wembanyama, la primera elección absoluta del último draft, y LeBron James, flamante campeón de la Copa de la NBA a sus 38 años, fue Vassell quien acaparó los focos con 36 puntos (12 de 19 en tiros y cinco triples). Wembanyama firmó un doble doble de 13 puntos y 15 rebotes, mientras que LeBron fue el mejor de los Lakers con 23 puntos, 7 rebotes y 14 asistencias.

Philadelphia 76'ers, 124 - Detroit Pistons, 92

Los Pistons fueron arrollados por completo en el campo de los 76ers y sufrieron su 22ª derrota consecutiva, la peor racha de su historia. El equipo de Detroit está ahora a cuatro partidos de igualar el récord de reveses seguidos, de 26, que sufrieron los Cleveland Cavaliers y los propios 76ers. Joel Embiid dirigió la victoria de su equipo con 35 puntos y 13 rebotes. James Wiseman fue el mejor de los Pistons con 20 puntos y 13 rebotes.

Joel Embiid drops 35 PTS in 29 MIN as the Sixers win their 5th in a row!



Embiid's 9th-straight game of 30+ PTS and 10+ REB is the longest such streak in 76ers franchise history. pic.twitter.com/u4GjVlIPVa — NBA (@NBA) December 16, 2023

Boston Celtics, 128 - Orlando Magic, 111

Jayson Tatum lideró con 30 puntos a un grupo de seis jugadores con dobles dígitos y los líderes Celtics doblegaron a los Magic en un duelo en la zona noble del Este. Derrick White aportó 19 puntos y Jaylen Brown firmó 18, mientras que el letón Kristaps Porzingis no jugó para los Celtics.

Washington Wizards, 137 - Indiana Pacers, 123

Los Wizards zanjaron su racha de seis derrotas consecutivas con una explosión anotadora de Kyle Kuzma (31 puntos) y Jordan Poole (30 puntos). Además, Corey Kispert firmó 23 puntos para el equipo capitalino, y Tyus Jones logró un triple doble de 13 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Haliburton lideró a Indiana con 19 puntos y 11 asistencias.

Charlotte Hornets, 107 - New Orleans Pelicans, 112

Sendos dobles dobles de Jonas Valanciunas (29 puntos y 13 rebotes) y Zion Williamson (21 puntos y 11 rebotes) lideraron la victoria de los Pelicans en el campo de unos Hornets sin LaMelo Ball. El líder anotador de los Hornets fue Terry Rozier, con 30 puntos, mientras que Miles Bridges logró un doble doble de 27 puntos y 10 rebotes.

Memphis Grizzlies, 96 - Houston Rockets, 103

Los Grizzlies perdieron su decimoctavo partido de 24 este año, al caer en casa ante los Rockets, y siguen contando los días para el regreso de su estrella Ja Morant, quien cumplirá el próximo martes su suspensión de 25 partidos por posar con un arma en un video publicado en redes sociales.

Dillon Brooks dropped 26 PTS and picked up the win in his return to Memphis! ?? pic.twitter.com/5dQxuGdia0 — NBA (@NBA) December 16, 2023

El gran 'ex' del partido, Dillon Brooks, lideró la victoria de los Rockets con 26 puntos y 7 rebotes, apoyado por los 16 de Fred VanVleet. En los Grizzlies, Desmond Bane firmó 28 puntos y 13 rebotes, sin premio. El español Santi Aldama aportó 11 puntos y 4 rebotes en 26 minutos saliendo desde el banquillo.

Toronto Raptors, 104 - Atlanta Hawks, 125

Los Hawks cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas, empujados por los 38 puntos y 11 asistencias de Trae Young. Los Raptors, en los que Scottie Barnes fue el mejor con 23 puntos, sufrieron el poderío de los Hawks en la pintura y perdieron con contundencia la pelea por los rebotes (38-60).