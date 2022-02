Histórico LeBron James que superó a Abdul-Jabbar; Doncic está loco (45 puntos); Miami y Phoenix no fallan

Miami Heat, 115 - Brooklyn Nets, 111

Kyle Lowry robó un balón providencial a falta de 3 segundos que le dio a los Miami Heat su quinto triunfo seguido frente a unos Brooklyn Nets en ruinas y que han perdido sus últimos once enfrentamientos.

Todavía sin Ben Simmons en sus filas, los Nets contaron como referente con Kyrie Irving (29 puntos) mientras que Bam Adebayo (19 puntos y 14 rebotes) fue el mejor de los siete jugadores de los Heat por encima de los 10 puntos.

Golden State Warriors, 117 - Los Ángeles Lakers, 115

Los Angeles Lakers, que solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos, rozaron la victoria pero acabaron cayendo de forma muy digna ante unos Golden State Warriors entregados a la inspiración de Klay Thompson, que metió 16 de sus 33 puntos en un último cuarto espectacular.

Klay caught fire in the 4th ??@KlayThompson drops 16 PTS in the quarter and 33 PTS for the game in the @warriors win!





LeBron James logró 26 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias y se convirtió así en el máximo anotador de la historia de la NBA, superando a Kareem Abdul-Jabbar, si se suman los puntos de los partidos de temporada regular y de playoffs.

Phoenix Suns, 132 - Orlando Magic, 105

Los Phoenix Suns, el equipo con el mejor balance de la NBA, no tuvieron problemas para deshacerse de unos Orlando Magic que sufrieron el 52,4 % de tiros de los locales y sus 40 asistencias en total.

Devin Booker (26 puntos) y Chris Paul (10 puntos y 15 asistencias) encabezaron a unos Suns con nueve jugadores por encima de los 10 puntos en tanto que Jalen Suggs (20 puntos y 10 asistencias) sobresalió en los Magic.

Dallas Mavericks, 97 - Los Ángeles Clippers, 99



Los 45 puntos de Luka Doncic (15 de 33 en tiros, 15 rebotes y 8 asistencias frente a 7 pérdidas de balón) no fueron suficientes para que los Dallas Mavericks se impusieran a Los Angeles Clippers. Tres jugadores de los angelinos marcaron más de 20 puntos: Reggie Jackson (24 puntos y 8 asistencias), Terance Mann (21 puntos y 9 rebotes) y Marcus Morris (20 puntos).

51 PTS last game, 45 PTS tonight ??@luka7doncic is on a scoring tear for the @dallasmavs ??





Philadelphia 76ers, 103 - Cleveland Cavaliers, 93

En un duelo mayúsculo de grandes aspirantes en el Este, los Philadelphia 76ers, aún sin James Harden, sometieron a los Cleveland Cavaliers con un Joel Embiid descomunal (40 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias). Darius Garland (27 puntos) fue el más destacado de unos Cavaliers que se desinflaron en el último cuarto.

Toronto Raptors, 109 - Denver Nuggets, 110



Nikola Jokic (28 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias) puso un tapón fundamental en el último segundo para que los Denver Nuggets lograran una victoria de prestigio en la cancha de los Toronto Raptors, que habían ganado sus últimos ocho partidos.

Pascal Siakam (35 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias) marcó el ritmo de los Raptors mientras que el argentino Facundo Campazzo jugó 23 minutos para los Nuggets en los que consiguió 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 3 robos.

Chicago Bulls, 106 - Oklahoma City Thunder, 101

DeMar DeRozan (38 puntos y 6 rebotes) y Nikola Vucevic (31 puntos y 15 rebotes) fueron el dúo triunfal de unos Chicago Bulls que llevan tres triunfos seguidos pero que sufrieron de más para ganar a unos Oklahoma City Thunder que resistieron hasta el último cuarto. Los Thunder encadenaron así su quinta derrota seguida pese a los 31 puntos de Luguentz Dort.

Charlotte Hornets, 118 - Memphis Grizzlies, 125

Los Memphis Grizzlies sumaron su quinta victoria seguida mostrando dos caras muy diferentes: una arrolladora que les llevó a ganar de 35 puntos en el segundo cuarto; y otra mucho más floja que les llevó a un final más apretado de lo necesario.





Ja Morant (26 puntos y 6 asistencias) y Desmond Bane (25 puntos) tiraron del carro de los de Memphis mientras que Terry Rozier se quedó muy cerca del triple-doble en los Hornets (35 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias).

New Orleans Pelicans, 114 - San Antonio Spurs, 124

Dejounte Murray (31 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias) fue la clave para que los San Antonio Spurs vencieran a domicilio a los New Orleans Pelicans en un partido que controlaron de principio a fin. En su segundo encuentro con los Pelicans, CJ McCollum brilló con 36 puntos y 11 rebotes. El español Willy Hernangómez, que se había perdido los últimos partidos por el protocolo del coronavirus, aportó 4 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias para los Pelicans en 12 minutos.

Washington Wizards, 110 - Sacramento Kings, 123

De'Aaron Fox (26 puntos) fue el referente ofensivo de los Sacramento Kings en su victoria en la cancha de los Washington Wizards tras remontar en la segunda mitad. A la espera de que debute Kristaps Porzingis, los Wizards se dejaron guiar por Kyle Kuzma (22 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) mientras que el brasileño Raul Neto consiguió 10 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 28 minutos con los locales.

Portland Trail Blazers, 112 - New York Knicks, 103

Los 30 puntos y 8 asistencias de Anfernee Simons fueron la mejor baza de unos Portland Trail Blazers que iban perdiendo de 23 puntos en el tercer cuarto y que acabaron remontando a unos New York Knicks desconcertantes (dos victorias en sus últimos diez partidos). Julius Randle (28 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias) no pudo evitar el hundimiento de los Knicks en el desenlace del partido.