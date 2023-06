Harden ejerce su opción de jugador de 35'6 millones de dólares y sigue en unos Sixers que quieren traspasarle

James Harden, escolta de los Philadelphia 76ers, ejerció este jueves su opción de jugador para asegurarse seguir un año más en la franquicia con un contrato de 35.6 millones de dólares, aunque las dos partes están estudiando un posible traspaso, con Los Ángeles Clippers y los New York Knicks como equipos interesados.

Harden, que juega en los 76ers desde febrero de 2022, tenía hasta este jueves para decidir si ejercer su opción de jugador para el curso 2023-2024 o convertirse en agente libre y tendrá un sueldo de 35.6 millones de dólares en la próxima temporada, informan la cadena 'ESPN' y el portal 'The Athletic'.

