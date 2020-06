Un grupo de jugadores de la NBA valora la opción de no reiniciar la competición

Un grupo de jugadores de la NBA está llevando a cabo conversaciones telefónicas en las se valoran y analizan todos los factores de la posible vuelta a la competición ante lo que consideran que se da una gran incertidumbre. La NBA tiene previsto reiniciar la temporada en la 'burbuja' de Orlando (Florida), a partir del próximo 31 de julio.

Además, la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto debaten un plan que permitiría a los jugadores que lo decidan quedarse en casa, sin tener consecuencias disciplinarias, dijeron varias fuentes. Añaden que hubo entre 40 y 50 jugadores en una conferencia telefónica discutiendo una serie de preocupaciones centradas en el reinicio del campeonato.

Las fuentes indican que no ha habido ninguna petición formal al sindicato por parte de ningún grupo que desee no tomar parte en la reanudación del campeonato con los 22 equipos que tienen opciones de estar en los playoffs. A medida que las negociaciones continúan si ha habido un mayor diálogo sobre la prudencia o no de reiniciar la temporada por parte de una serie de jugadores.

Los ejecutivos y entrenadores de la NBA han tenido una gran preocupación acerca de cómo los jugadores se adaptarán a un entorno diferente a cualquiera otro que hayan experimentado y cómo esos obstáculos podrían afectar el impulso competitivo de los equipos. Muchos también lo han hecho, especialmente en equipos que no son candidatos al título, por si algunos jugadores comenzarán a buscar vías para evitar la reanudación.

Los jugadores citan una serie de preocupaciones, incluidas situaciones familiares, la incapacidad de abandonar el campus de Disney World Resort, la pandemia del coronavirus y las implicaciones que rodean el surgimiento de causas de justicia social en el país, dijeron las fuentes. Los que viajen a Orlando, incluidos los jugadores, no podrán abandonar la 'burbuja' sin una cuarentena de 10 días a su regreso, confirmaron las fuentes.

También indican que los jugadores con problemas médicos que podrían convertirse en personas de alto riesgo podrían ser excusados de participar. Tampoco está claro que va a pasar con los entrenadores más veteranos como son los casos de Alvin Gentry (65 años), de los Pelicans de Nueva Orleans; Mike D'Antoni (68), de los Rockets de Houston, y Gregg Popovich (71), de los Spurs de San Antonio.

Incluso jugadores en condiciones de competir podrían retirarse de Orlando, pero sin recibir el pago de sus salarios correspondiente a los últimos ocho partidos de la temporada regular. A los jugadores que están en contra de la reanudación de Orlando no se les pagaría por los partidos que no han disputado, dijeron las fuentes.

La liga comenzó a retener el 25% de los sueldos de los jugadores el 15 de mayo debido a la disposición de fuerza mayor en el acuerdo de negociación colectiva que pagará a los equipos por los partidos cancelados. La NBA planea permitir reemplazos para los jugadores que dan positivo por el coronavirus o sufren lesiones.

La NBA y el sindicato han estado trabajando intensamente con el objetivo de finalizar los términos del reinicio. Se espera que esta misma semana ya se tenga establecida una hoja de ruta y una guía de protocolos de salud y seguridad que harán llegar a los equipos y a los jugadores, confirmaron las mismas fuentes