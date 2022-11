AJ Griffin se viste de héroe en Atlanta; Utah arrebata a Portland el liderato del Oeste

Con el partido empatado y solo 3.8 segundos para terminar la prórroga, Trae Young consiguió escapar de la presión a toda la pista de los Toronto Raptors y, casi desde el medio campo, lanzó un 'alley-oop' a un AJ Griffin completamente solo que firmó una gran victoria sobre la bocina para los Atlanta Hawks.

Trae Young showed out in the Hawks' wild OT win tonight ?? 33 PTS 3 REB 12 AST Last second lob for AJ Griffin's game-winner pic.twitter.com/yGNBUPwJSg

Trae Young (33 puntos y 12 asistencias) fue el máximo anotador de Atlanta mientras que Toronto, sin Pascal Siakam y que iba ganando de 8 con menos de tres minutos por jugarse, estuvo liderado por un Scottie Barnes que rozó el triple-doble (28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias).

El español Juancho Hernangómez, en su primer partido como titular con los Raptors, firmó su mejor actuación en lo que va de curso con 10 puntos, 9 rebotes y 2 robos en 32 minutos.

Malik Beasley (29 puntos) y Jordan Clarkson (28 puntos) impulsaron a unos Utah Jazz que siguen asombrando en la NBA y que este sábado asaltaron Portland en un enfrentamiento ante unos Blazers que también son una de las sorpresas de este arranque de la temporada.

Lauri Markkanen, Malik Beasley, and Jordan Clarkson came up clutch tonight in the Jazz win.



Markkanen: 23 PTS, 10 REB

Clarkson: 28 PTS, 4 AST

Beasley: 29 PTS, 3 REB, 6 3PM



Utah now holds sole possession of first place in the Western Conference. pic.twitter.com/iZfjrKzf9x