La falta de Grayson Allen que pudo acabar con la carrera de Alex Caruso

El partido entre Milwaukee Bucks y Sacramento Kings de la madrugada del sábado, estaba marcado por la victoria 24 horas antes de los campeones ante los Bulls. Un encuentro que tuvo una imagen muy polémica y una jugada que pasará a la historia por cometerse una de las faltas más feas que se recuerdan en la NBA. Grayson Allen, que ya tiene un historial bastante antideportivo, cometió una infracción sobre Alex Caruso en el aire que desequilibró al base de los de Chicago (Caruso) y que pudo haber terminado con un final trágico.

¡¿Qué necesidad?! El insólito freno de Grayson Allen sobre Alex Caruso, que terminó en flagrante de segundo grado y fractura en la muñeca del jugador de los Bulls. pic.twitter.com/dYPPiOFle2 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2022

Alex Caruso tendrá que pasar por quirófano, ya que en esa acción sufrió una rotura en su muñeca derecha, y se perderá entre seis y ocho semanas de competición. El propio base de los Bulls, además, comentó tras el partido que Allen ni siquiera se preocupó por su estado de salud y menos aún le pidió disculpas por la fea acción que acababa de cometer. El equipo de Chicago mostró su indignación con la NBA. Los árbitros señalaron la acción con una falta flagrante de tipo dos que supone la expulsión inmediata del jugador. Pero los Bulls van más allá y esperan que la NBA tome cartas en el asunto y proponga una sanción para Grayson Allen que suponga un ejemplo para evitar que acciones como esta vuelvan a repetirse.

El agente de Caruso, Greg Lawrence, además, también pidió que se ejemplificara: “Espero que la NBA vea que no solo esta fue una acción peligrosa, sucia e innecesaria sino que la protagonizó un jugador que tiene un largo historial de situaciones así. Fue un golpe bajo, una acción gratuita a un jugador que no se podía proteger y que acabó con un hueso roto y un paso por el quirófano. Espero que la Liga demuestre con su castigo que quiere mandar un mensaje de que no hay sitio en la NBA para cosas así". Según el periodista Adrian Wojnarowski, el tiempo de baja de Caruso sí va a ser tenido en cuenta como factor a la hora de sancionar a Allen.