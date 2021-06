Un espectacular Donovan Mitchell golpea a los Clippers; los Sixers ponen el 1-1 ante Atlanta Hawks

Utah Jazz han golpeado primero en su serie ante Los Angeles Clippers (1-0) tras llevarse un ajustado triunfo en casa (112-109), mientras que Philadelphia Sixers han empatado (1-1) su eliminatoria ante Atlanta Hawks (118-102).

En Salt Lake City, los Jazz se adelantaron en su semifinal de la Conferencia Oeste apoyados en la voracidad ofensiva de Donovan Mitchell (45 puntos), aunque fue Rudy Gobert el autor de la acción decisiva para dejar el triunfo en casa.

????? Donovan Mitchell has now scored 40+ points in 4 #NBAPlayoffs games, tying Karl Malone's @utahjazz record! #ThatsGame pic.twitter.com/9FmSzRARMR

El pívot francés taponó el último intento triple de Marcus Morris que podría haber mandado el partido a la prórroga y confirmó la derrota de los Clippers, que vuelven a iniciar una eliminatoria a remolque a pesar de Kawhi Leonard (23) y tras una noche desacertada de Paul George (4/17 en tiros de campo).

En cuanto al Este, los Sixers reaccionaron al calor de su público y se llevaron una sólida victoria comanda por Embiid (40 y 13 rebotes), que logró la mejor marca anotadora de su carrera en los 'playoffs', aunque fueron los suplentes de Philadelphia los encargados de abrir brecha en el último cuarto. En cuanto a los Hawks, los mejores fueron Trae Young y Danilo Gallinari, cada uno con 21 puntos.

Joel Embiid (40 points tonight) became the first @sixers player to score 40+ points in an #NBAPlayoffs game since Allen Iverson (45 points on May 2, 2003). pic.twitter.com/uHRfSz33OT