El equipo 'Barry' se lleva el torneo de jóvenes promesas en el All-Star de la NBA

El torneo entre Rookies y Sophomores (jugadores novatos y de segundo año en la NBA) se lo ha llevado el 'Team Barry' con Cade Cunningham, de los Detroit Pistons, como MVP.

El base Cade Cunningham, novato de los Detroit Pistons, fue el MVP del partido de las jóvenes estrellas de la NBA este viernes, al dirigir al equipo entrenado por Rick Barry hacia el triunfo en la final contra el conjunto dirigido por Isiah Thomas. Cunningham, de 20 años, anotó 18 puntos, 13 en la semifinal y 5 en la final, y acabó siendo el protagonista de una noche de fiesta para la NBA, que estrenó nuevo formato con éxito.

