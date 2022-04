Embiid acaba como máximo anotador; Ja Morant regresa de su lesión con una nueva exhibición

Con todo a favor para lograr el título de máximo anotador en esta temporada, Joel Embiid (41 puntos y 20 rebotes) dio una nueva exhibición de poderío ofensivo y permitió que los Philadelphia 76ers lleguen a la última jornada con opciones de ser terceros en el Este si los Boston Celtics tropiezan. James Harden hizo 22 puntos y 14 asistencias.

?? @JoelEmbiid ERUPTED for a 41 point double-double in the @sixers win. 41 PTS | 20 REB | 4 AST | 2 STL ?? Embiid has had 41+ points in 3 of his last 4 games! pic.twitter.com/RdftVXyCFA

Oshae Brissett (20 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de unos Pacers sin nada en juego y que suman nueve derrotas consecutivas. Tyler Haliburton también brilló con 19 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

El regreso de Ja Morant (21 puntos y 9 asistencias) tras tres semanas lesionado sirvió de aliciente para unos Memphis Grizzlies espectaculares en el tercer cuarto (55-33) y que pasaron por encima de los New Orleans Pelicans para llegar lanzados a los playoffs como segundos en el Oeste. Dylon Brooks fue el máximo anotador de Memphis con 23 puntos.

Ja Morant was dropping dimes and taking flight in his return to the @memgrizz.



He led #GrindCity to their 56th win of the season, tying a franchise record.@JaMorant: 21 PTS, 4 REB, 9 AST pic.twitter.com/aCFStPd7r3