Durant e Irving mantienen viva la racha de los Nets; los Clippers protagonizan la remontada de la temporada

Con 32 puntos, Durant hizo historia al superar los 26.496 puntos de Tim Duncan y al colocarse decimoquinto en la tabla de máximos anotadores de la NBA, en una noche en la que los Nets incrementaron a nueve su racha de victorias consecutivas. Kyrie Irving apoyó a Durant con otros 32 puntos y los Nets dejaron sin premio a Darius Garland, autor de 46 puntos para los Cavaliers, derrotados por segunda vez consecutiva en casa.

The @BrooklynNets are in the midst of their longest winning streak since 2006 ??



Peep the best play from all 9 games pic.twitter.com/7nTC4abw6C