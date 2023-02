La dupla Doncic-Irving comienza con mal pie; los Lakers sorprenden a los Warriors

Sacramento Kings, 133 - Dallas Mavericks, 128

El primer partido de Dallas a cuatro manos entre Doncic (27 puntos y 9 rebotes) y Kyrie Irving (28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) acabó en derrota en Sacramento. El principal culpable de ello fue De'Aaron Fox con 36 puntos para los Kings, 26 de ellos entre el último periodo y la prórroga. Domantas Sabonis le ayudó con 22 puntos y 14 rebotes.

De'Aaron Fox. Clutch.



36 PTS (14 in OT)

4 REB

5 AST



Kings get the W in a wild one. pic.twitter.com/Jdu0fInVQV — NBA (@NBA) February 12, 2023

Golden State Warriors, 103 - Los Ángeles Lakers, 109

Dennis Schroder, con 26 puntos, lideró a unos Lakers llenos de caras nuevas (D'Angelo Russell con 15 puntos o Jarred Vanderbilt con 12 tantos) en la victoria en Golden State pese al flojo partido de Anthony Davis (13 puntos y 16 rebotes) y a la ausencia de LeBron James. Jordan Poole fue el más productivo de los Warriors con 29 puntos. Klay Thompson firmó un horrible 5 de 21 en tiros de campo.

DLo in his first game back as a Laker:



15 PTS, 5 REB, 6 AST, W pic.twitter.com/dpkTHw6yuR — NBA (@NBA) February 12, 2023

Brooklyn Nets, 98 - Philadelphia 76'ers, 101

En el primer encuentro en Brooklyn de James Harden (29 puntos) tras su salida a Filadelfia, los Sixers se impusieron con un nuevo recital de Joel Embiid (37 puntos y 13 rebotes). Mikal Bridges (23 puntos y 6 rebotes) destacó en unos dignos Nets repletos de caras nuevas y que habrían forzado la prórroga si el triple que metió Spencer Dinwiddie sobre la bocina hubiera entrado en tiempo.

Charlotte Hornets, 105 - Denver Nuggets, 119

El triple-doble número 20 de Nikola Jokic esta temporada (30 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias) abrió el camino para que los Nuggets reaccionaran tras el descanso (45-62) y derrotaran a unos Hornets que son colistas en el Este con siete derrotas seguidas. LaMelo Ball flirteó con el triple-doble en Charlotte (18 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias).

30 points

16 rebounds

10 assists



Nikola Jokic records his 20th triple-double of the season. pic.twitter.com/Ts85t8pwEq — NBA (@NBA) February 12, 2023

Cleveland Cavaliers, 97 - Chicago Bulls, 89

Gracias a un gran último cuarto (28-15), los Cavaliers encadenaron su sexto triunfo consecutivo ante unos Bulls que siguen dando señales preocupantes con tres derrotas seguidas. Donovan Mitchell (29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) y Zach LaVine (23 puntos) fueron los mejores de Cleveland y Chicago, respectivamente. Ricky Rubio sumó 5 asistencias, 1 rebote, 3 robos y 1 tapón y terminó con el mejor diferencial +/- de los Cavaliers (+14).

New York Knicks, 126 - Utah Jazz, 120

Jalen Brunson, con 38 puntos, y Julius Randle, con 31 tantos, comandaron la victoria de los Knicks en casa frente a unos Jazz lastrados por su triste 9 de 32 en triples, pero que nunca se fueron del partido. Lauri Markkanen anotó 29 puntos y Jordan Clarkson hizo otros 24 en Utah.

Big bucket Brunson.



38 PTS

3 REB

5 AST

W pic.twitter.com/etp0F59dEE — NBA (@NBA) February 12, 2023

Atlanta Hawks, 125 - San Antonio Spurs, 106

Los Spurs siguen sin tocar fondo y sumaron su duodécima derrota consecutiva al caer contra unos Hawks que impusieron su ley en la segunda mitad. Trae Young (24 puntos y 17 asistencias) se puso al frente de seis jugadores de Atlanta por encima de los 10 puntos mientras que Keldon Johnson (25 puntos) fue un día más el máximo anotador en San Antonio.

Trae Young (24 PTS, 17 AST) was dishing tonight in the Hawks win. pic.twitter.com/lMxXs2HUF5 — NBA (@NBA) February 12, 2023

Washington Wizards, 127 - Indiana Pacers, 113

Con una gran primera mitad (80-57), los Wizards abrieron pronto hueco para derrotar a Indiana gracias a 32 puntos de Bradley Beal, siete jugadores en dobles dígitos y un impresionante 64 % en tiros de campo. Tyrese Haliburton (21 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) encabezó a unos Pacers que poco a poco se alejan de los playoffs del Este.

Orlando Magic, 103 - Miami Heat, 107

Tras ganar el viernes en el último segundo a los Rockets, los Heat volvieron a jugar con fuego sin quemarse al derrotar en la prórroga a Orlando después de haber ido perdiendo por 12 puntos en el último periodo. En este cruce entre los equipos de Florida, los mejores fueron Tyler Herro en Miami (23 puntos) y Markelle Fultz en Orlando (17 puntos).