Doncic y sus Mavericks sorprenden a los Clippers; triunfos de Toronto, Boston y Utah

Dallas confirmó que sabe jugar y ganar como equipo, a pesar de tener en el banquillo al esloveno Luka Doncic y dio la sorpresa de la tercera jornada de los playoffs al vencer a los Clippers (127-114) lo que les permitió empatar (1-1) la serie que disputan al mejor de siete encuentros.

El exjugador del Real Madrid, con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias volvió a ser el líder del ataque de los Mavericks, pero esta vez estuvo bien acompañado. Porzingis logró 23 puntos y 7 rebotes, Tim Hardaway 17 tantos, Trey Burke 16 puntos, Seth Curry 15 tantos y Boban Marjanovic 13 puntos y 9 rebotes.

28 PTS, 8 REB, 7 AST for @luka7doncic as the @dallasmavs even the series vs. LAC at 1-1! #NBAPlayoffspic.twitter.com/VRee0lpwHX