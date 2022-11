Doncic iguala a Nowitzki con sus 41 puntos a los Warriors; los Clippers remontan a Portland

Sin Kawhi Leonard ni Paul George, los Clippers dieron una prueba de fuerza en el primero de los tres enfrentamientos con los Trail Blazers, al remontar 18 puntos de desventaja liderados por los 32 puntos de Norman Powell, con un brillante 10 de 16 en tiros.

Los Clippers iban perdiendo por 12 puntos al comienzo del cuarto período, pero Powell fue protagonista de una actuación extraordinaria, con 22 de los 36 puntos anotados por los angelinos, que solo concedió 17. Fue apoyado por un gran doble doble de 24 puntos y 12 asistencias de Reggie Jackson y por los 12 puntos y 13 rebotes que firmó Ivica Zubac.

?? Norman Powell DOMINATED Q4, going off for 22 PTS (7/9 FGM) to lead the @LAClippers to victory after being down as much as 18 points!@npowell2404: 32 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/BmtyBLdUBD