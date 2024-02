Doncic y Curry, estrellas en Nueva York e Indiana; los Bucks no arrancan con Doc Rivers

Stephen Curry firmó una obra de arte desde el perímetro con 11 triples de 16 intentos y 42 puntos en total. El mejor triplista de la historia se lució especialmente en la primera parte con un apabullante 8 de 9 en tiros de tres, incluido un cuarto inicial extraordinario con 6 de 6 desde el exterior. Los 11 triples de Curry son el mejor registro para un jugador en esta temporada de la NBA. En los Pacers, Pascal Siakam fue el referente con 16 puntos y 8 rebotes.

Steph Curry started the night 7/7 from 3... and ended up hitting 11 of them on way to 42 points and a win!



42 PTS / 15-22 FGM / 11-16 3PM