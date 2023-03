Denver rompe en Detroit su mala racha y ya es de playoffs; los Kings, imparables; Indiana derrota a Milwaukee

Para enderezar su rumbo después de cuatro derrotas seguidas, Denver no podía tener nada mejor que hacer que visitar Detroit, que lleva una victoria en sus últimos catorce partidos y que es colista en el Este con el peor balance de la liga.

A complete performance from Nikola Jokic in the Nuggets W ??



30 points

10 rebounds

9 assists

78% FG pic.twitter.com/oZZuvcBND5