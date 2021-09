Los Angeles Lakers anunciaron este jueves de manera oficial el fichaje del pívot DeAndre Jordan de cara la próxima temporada de la NBA, que comienza el 19 de octubre.

Los Lakers, que después de ser campeones cayeron el pasado curso en la primera ronda de los 'Playoffs', siguen su reconstrucción con veteranía y calidad contrastada. Jordan jugó la temporada pasada 57 partidos con los Nets y promedió 7.5 puntos, 7.5 rebotes y 1.6 asistencias en 20 minutos.

OFFICIAL: That's our DJ pic.twitter.com/7iUFwcxHd5