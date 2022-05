Dallas acorta distancias con Phoenix en casa; el regreso de Embiid da vida a los Sixers

Joel Embiid, protegido con una máscara, volvió a la alineación de los 76ers tras perderse los dos primeros partidos de la semifinal de la Conferencia Este contra Miami Heat y facilitó la victoria de su equipo por 99-79 con un doble doble de 18 puntos y 11 rebotes.

Con la victoria en la noche del viernes, los Heat siguen por delante en la eliminatoria 2-1. Pero los Sixers han conseguido pararl los pies a los de Miami que se habían impuesto con contundencia en los dos primeros partidos al aprovechar la ausencia de Embiid, quien sufrió la rotura de la órbita del ojo derecho el pasado 28 de abril.

Joel Embiid brought the energy in his series debut, dropping a double-double in the @sixers Game 3 victory! @JoelEmbiid : 18 PTS, 11 REB ?? Game 4: Sun. 8pm/et on TNT pic.twitter.com/wx0IyBQrh5

A pesar de que Embiid llegó al partido en el Wells Fargo Center de Filadelfia tras pasar casi una semana sin entrenar, el pívot fue el único jugador de los dos equipos que acabó la noche con un doble doble. Danny Green y Tyrese Maxey hicieron cada uno 21 puntos. Además, James Harden sumó 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

El máximo anotador del encuentro fue la estrella de los Heat, Jimmy Butler, que sumó 33 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Sólo Tyler Herro en los Heat superó la decena de puntos. Herro, que una vez más inició el partido desde el banquillo, logró 14 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.



La victoria de los Sixers se cimentó en la intensidad defensiva que obligó a los jugadores de los Heat a tiros forzados y al límite durante gran parte del partido. La presencia de Embiid también ayudó en ataque y desde el inicio del partido, los Sixers se mostraron agresivos de cara al aro de los Heat.

El esloveno Luka Doncic selló este viernes un doble-doble de 26 puntos y 13 rebotes, además de repartir 9 asistencias, y le dio a los Dallas Mavericks un triunfo por 103-94 contra los Phoenix Suns para reabrir las semifinales de la Conferencia Oeste (1-2).

Luka was relentless in the @dallasmavs Game 3 win, scoring 18 of his 26 points in the paint and dishing out 9 assists... including a dime from the floor! #MFFL@luka7doncic: 26 PTS, 13 REB, 9 AST, 2 STL



Game 4: Sun. 3:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/3pJV97X8zD