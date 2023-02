Clippers y Kings regalan una noche de locura: 175-176, en el segundo partido con más puntos de la historia

Los Sacramento Kings amargaron este viernes el debut de Russell Westbrook en Los Ángeles Clippers y se llevaron un alocado y surrealista encuentro de ataques furiosos y voraces en los dos equipos, que se resolvió tras dos prórrogas y que acabó con la segunda mayor puntuación combinada en la historia de la NBA (175-176).

Los 351 puntos entre los dos conjuntos en este vibrante duelo solo se quedaron por detrás del récord absoluto de la NBA que todavía tiene el Detroit Pistons-Denver Nuggets de 1983 que acabó con 186-184 después de tres prórrogas (370 puntos entre los dos).

Top 5 highest scoring games by a team in NBA history:



Detroit Pistons: 186 points - 1983

Denver Nuggets: 184 points - 1983

Sacramento Kings: 176 points - TONIGHT

LA Clippers: 175 points - TONIGHT

Boston Celtics: 173 points - 1959



What a battle ?? pic.twitter.com/xgcfR47bJE — NBA History (@NBAHistory) February 25, 2023

Un ex de los Lakers como Malik Monk deslumbró en Sacramento con 45 puntos y 6 triples saliendo del banquillo mientras que De'Aaron Fox se lució con 42 puntos y 12 asistencias. Por su parte, Kawhi Leonard firmó una actuación enorme con 44 puntos (con un impresionante 16 de 22 en tiros y 6 de 9 en triples) y Paul George le apoyó con 34 puntos (incluidos 5 tiros de tres) y 10 rebotes.

Los angelinos lograron un descomunal 60,2 % en tiros de campo y un igualmente impactante 57,8 % en triples (26 de 45), pero se estrellaron con 25 pérdidas de balón ante unos Kings que no se quedaron atrás en cuanto a puntería (58,6 % de efectividad).

Kings-Clippers had EVERYTHING ??



- 2nd highest scoring game in NBA history

- 2nd time in NBA history both teams scored 170+

- Tied most 3PM in a game in NBA history



Kawhi: 44 PTS

PG: 34 PTS

Fox: 42 PTS

Monk: 45 PTS



Kings win 176-175 in 2OT. pic.twitter.com/ycPgcS2WXg — NBA (@NBA) February 25, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras salir por la puerta de atrás de los Lakers después de un año y medio tempestuoso, Russell Westbrook se estrenó con los vecinos y rivales de los de púrpura y oro y sumó 17 puntos (7 de 13 en tiros), 5 rebotes y 14 asistencias, pero perdió 7 balones.

Partido sin defensa con 153-153 al final

El partido llegó al descanso con un abultado 80-76 y con los dos conjuntos en el entorno del 60 % de acierto en tiros. Los Clippers llegaron a ganar por 14 en el último periodo, pero tres pérdidas de balón consecutivas dejaron el marcador en un margen estrechísimo (147-146 con 1:22 por jugarse).

GAME OF THE YEAR CONTENDER.



Re-live every WILD moment from down the stretch of the 2nd highest scoring game in NBA history ??



Kings outlast the Clippers in 2OT, 176-175. pic.twitter.com/MiU7A8lViT — NBA (@NBA) February 25, 2023

Paul George consiguió un +3 desde los tiros libres, pero Monk, fascinante con 16 puntos en el último cuarto, forzó la prórroga con un triplazo cuando solo faltaba un segundo (153-153). Monk estaba lanzado y siguió siendo protagonista y los Kings, pese a la eliminación por faltas de Sabonis, llegaron al segundo tiempo extra después de que George fallara el tiro ganador (164-164).

En la segunda prórroga parecía que los Clippers tenían por fin amarrado el triunfo (+6 con tres minutos por jugarse), pero las infinitas pérdidas de balón les condenaron definitivamente y el dúo Fox-Monk, con una serenidad pasmosa en el último tramo, le dio una victoria histórica a los Kings