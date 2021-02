Chris Finch se estrena con derrota en el banquillo de los Timberwolves; Clippers vuelven a ganar

El estreno en el banquillo de Chris Finch no ha evitado una nueva derrota de Minnesota Timberwolves frente a Milwaukee Bucks (139-112), mientras que Los Angeles Clippers han vuelto a la senda de la victoria frente a Washington Wizards (135-116).

No se produjo el esperado revulsivo en los Timberwolves, que encajaron su quinta derrota consecutiva, si bien tampoco ayudaba a su objetivo la entidad del rival, Milwaukee, tercero de la Conferencia Este que sumó su tercera victoria consecutiva.

Giannis Antetokounmpo, vigente doble MVP de la competición, dominó el encuentro con 37 puntos y mucha efectividad de cara al aro (13/18 en tiros de campo) pese a la oposición de un buen Karl Anthony

Towns (26 y 11 rebotes).

En cuanto a los españoles, en su primer partido bajo el mando de Finch, Ricky Rubio partió como titular y jugó 22 minutos en los que aportó 12 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, mientras que Juancho Hernangómez logró 2 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en nueve minutos sobre el parqué del Fiserv Forum, donde los Bucks fueron muy superiores.

Por su parte, Serge Ibaka registró 6 puntos, 6 rebotes, 2 tapones y 2 asistencias para unos Clippers que habían tomado buena nota de la última derrota de sus vecinos Lakers contra Wahington Wizards y que no se dejaron sorprender por el equipo capitalino.

Kawhi Leonard (32) y Paul George (30) le ganaron la partida a Bradley Beal (28) y Russell Westbrook (20) en el duelo de parejas 'All Star' y los californianos se quedan solos en la segunda posición del Oeste a dos victorias de los líderes Utah Jazz.

Cleveland Cavaliers 112 - Atlanta Hawks 111

Orlando Magic 93 - Detroit Pistons 105

Brooklyn Nets 127 - Sacramento Kings 118

New York Knicks 106 - Golden State Warriors 114

Toronto Raptors 102 - Philadelphia Sixers 109

Dallas Mavericks 110 - Boston Celtics 107

Milwaukee Bucks 139 - Minnesota Timberwolves 112

Denver Nuggets 111 - Portland Trail Blazers 106

Los Ángeles Clippers 135 - Washington Wizards 116

