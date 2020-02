El Chef José Andrés, en El Partidazo de COPE: "Mis hijas me piden que no haga el ridículo en el All-Star"

Este año habrá un representante español en el All-Star: el Chef José Andrés, que formará parte del partido de Celebritys, en el que compartirá vestuario con Bad Bunny, Kane Brown, Jon Batiste o el ex NBA Quentin Richardson: "No sé con quién voy a jugar porque no he parado de trabajar, pero te vas a encontrar de todo", dijo un ilusionadísimo José Andrés este jueves desde Chicago, donde atendió la llamada de El Partidazo de COPE.

"Me hacía mucha ilusión, siempre me ha gustado la NBA, de más pequeño jugué y entrené a un equipo de chicas, tengo amigos jugadores. Y este año que cumplo 50 me gustaría celebrarlo en esta fiesta del baloncesto", comentó.

El partido dura lo mismo que uno convencional: "Sueño simplemente con meter una canasta. Mis hijas están únicamente preocupadas de que no haga el ridículo".

Ha entrenado duro con José Manuel Calderón: "Me tiene baldado, me ha puesto en mi sitio", bromeó.

Getting @chefjoseandres ready for tomorrow @TheNBPA office.#AllStar2020 @NBA #CelebrityGame

Poniendo a José Andrés a punto para el partido de mañana en el All Star Game de Chicago! @NBAspain https://t.co/d9guU1QGkl — jose manuel calderon (@JmCalderon) February 13, 2020

José Andrés se mostró plenamente volcado con su causa solidaria en Bahamas, donde da de comer a miles de afectados por los huracanes: "Allí estaré con algunos NBA ayudando. Estaré con Calderón o Ibaka. Siempre he dicho que me gusta dar de comer a los pocos, pero me encanta dar de comer a los muchos. ¡Quién me iba a decir que mi destino que iba a meter en tantos sitios, y tenemos una organización que hace mucho más: llevamos luz, medicamentos...! He trabajado duro, pero la vida me ha sonreído. Hay que devolver lo que te ha dado la vida, y con poner lo que sé cocinando con esta causa, me llena".