Carmelo Anthony rescata a los Lakers contra Ricky Rubio; Jokic y los Nuggets arrollan a Doncic

Los Cleveland Cavaliers han comenzado la temporada dando buenas sensaciones y este viernes casi ganan a domicilio a Los Angeles Lakers (113-101). Ricky Rubio firmó una gran actuación con 18 puntos (6 de 15 en tiros, 3 de 8 en triples), 6 rebotes, 4 asistencias y 3 robos frente a 3 balones perdidos en 32 minutos.

Finalmente los Lakers lograron darle la vuleta al encuentro en el último parcial gracias a LeBron James (26 puntos y 8 asistencias) y Carmelo Anthony (24 puntos con 6 de 8 en triples).

Esta derrota ante los Lakers rompió una racha de tres victorias seguidas de los Cavaliers, que ahora tienen un balance de 3-3 y que el sábado se enfrentarán a los Phoenix Suns.

LaMarcus Aldridge anotó 17 de sus 21 puntos en la segunda mitad del partido, alcanzando los 20.000 tantos en su carrera, y los Nets lograron vencer a los Indiana Pacers en un partido bastante apretado. Aldridge se convirtió en el jugador número 48 en la historia de la liga y el séptimo jugador activo en llegar a esta cifra anotadora.

nb

James Harden salió de una mala racha que arrastraba desde el comienzo de la temporada y se acercó al triple-doble al conseguir 29 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias. Kevin Durant culminó la noche con un doble doble de 22 puntos y 11 rebotes y los Nets mejoraron su marca a 3-3 en lo que va de temporada.



Por el bando de los Pacers, estos contaron con el liderazgo de Torrey Craig, que aportó 28 puntos y 11 rebotes. Chris Duarte encestó 19 y Domantas Sabonis aportó 16 tantos para el equipo de Indiana. Los Pacers vieron caer su marca a 1-5 en general y a 0-4 como visitantes a pesar de los 28 puntos de Craig.

Kevin Durant in his bag ?? @KDTrey5 added another highlight to his reel of incredible dribble moves from his career ?? pic.twitter.com/iMrfU6jn1Z

Jimmy Butler terminó con un doble-doble de 32 puntos y 10 rebotes como líder anotador de los Heat, que derrotaron 114-99 a los Hornets. Miami desperdició gran parte de una ventaja que habían cosechado durante los primeros cuartos.



Otros jugadores destacables de los de Florida son Bam Adebayo, quien aportó otro doble-doble de 26 puntos y 19 rebotes y Tyler Herro, que salió del banquillo y aportó 26 tantos.



Por parte de los Hornets, Gordon Hayward consiguió 23 puntos, Miles Bridges terminó con 22 puntos y ocho rebotes, y Kelly Oubre Jr. finalizó la noche con 17 puntos.



Miami tuvo una marca de 190-1 en las últimas 25 temporadas en partidos en los que lideró por al menos 26 puntos. La única ventaja de este calibre que perdieron los Heat en ese lapso de tiempo fue en Boston en abril de 2016.

Los Denver Nuggets arrollaron en su casa a los Dallas Mavericks con una victoria de 106-75 en la que el pívot serbio de los de Colorado, Nikola Jokic, se convirtió una vez más en el jugador más decisivo con un doble-doble de 11 puntos y 16 rebotes mientras que la estrella de los texanos, Luka Doncic se tuvo que conformar con 16 puntos.



El máximo anotador del partido fue el escolta de los Nuggets, Will Barton, que hizo 17 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Jokic, además de su doble-doble de puntos y rebotes sumó 8 asistencias. Desde el banquillo, Jeff Green anotó otros 14 puntos para los de Denver mientras que el base argentino Facundo Campazzo, que jugó casi 18 minutos, anotó 6 puntos, 3 rebotes y 2 robos de balón.



El conjunto de Dallas terminó con unos porcentajes abismales de 21,6 % en triples y 29,5 % en tiros de campo, además de 15 pérdidas de balón. Mientras, los Nuggets consiguieron un 30,6 % en triples y un 51,8 % en tiros de campo junto con 20 pérdidas de balón.

Nueva derrota de unos Clippers que no levantan cabeza sin la presencia de Kawhi Leonard. Los californianos no pudieron hacer frente al conjunto de Damian Lillard y suman su cuarta derrota en lo que va de temporada.

Paul George con 42 puntos y Luke Kennard con 16 fueron los más destacados en un equipo donde la situación preocupa y bastante por un iniciop de temporada bastante flojo.

En cuanto a los de Oregón, hasta cuatro jugadores llegaron a dobles dígitos en anotación, siendo Damian Lillard el líder con 25 puntos, seguido de CJ McCollum con 14, Norman Powell con 12 y Jusuf Nurkic con 14.

DeAaron Fox logró 23 puntos y terminó siendo el líder anotador de los Sacramento Kings, que derrotaron como visitantes a los Pelicans.

Los Kings ganaron su segundo partido consecutivo y permanecen invictos como visitantes esta temporada con un record de 3-0. Richaun Holmes logró 21 tantos y Buddy Hield, que salió desde el banquillo, consiguió 20 puntos para los Kings.

Por el bando de los Pelicans, Jonas Valanciunas aportó doble-doble de 24 puntos y 13 rebotes, Brandon Ingram acabó con 22 y Devonte Graham 16. En cuanto a Willy Hernangómez, este no jugó por decisión de su entrenador.

Fred VanVleet anotó un triple y selló el triunfo de los Raptors sobre los Magic.



A falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario, VanVleet consiguió el triple que puso el marcador 110-98 a favor de los Raptors. La estrella de los visitantes anotó 16 de sus 19 puntos en el último cuarto, mientras que el líder anotador terminó siendo Scottie Barnes, que aportó 21 puntos, y Gary Trent Jr. 19.

Scottie Barnes is the second rookie in @Raptors history to reach 100 points through his first six games.



The first was Damon Stoudamire, the 1995-96 Rookie of the Year. pic.twitter.com/SbHnK5EFpm