Boston también sabe ganar sin Tatum; los Sixers cortan la racha de Sacramento

Triunfo agridulce para los Celtics, que sellaron su novena victoria consecutiva al imponerse a domicilio a los Raptors, pero que perdieron por lesión a dos piezas fundamentales como Marcus Smart y Robert Williams. Smart se retiró por un esguince en el tobillo derecho, mientras que Williams tuvo un problema en una rodilla.

3 Celtics scored 20+ points tonight as Boston won their 9th straight game ?? Jaylen Brown: 27 PTS, 8 REB, 6 AST Malcolm Brogdon: 23 PTS, 7 REB Grant Williams: 25 PTS, 5 REB pic.twitter.com/QEUSoPFjWq

Sin Jayson Tatum, Jaylen Brown fue el líder anotador con 27 puntos, en una noche en la que el banquillo de los Celtics fue determinante con 62 puntos, 25 de Grant Williams y 23 de Malcom Brogdon. Por los Raptors destacaron Pascal Siakam (29 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias) y Gary Trent (22 puntos). Juancho Hernangómez logró 1 rebote y 2 asistencias en 10 minutos de juego.

Sin Joel Embiid y James Harden por descanso, los Philadelphia 76ers sellaron un triunfo de gran mérito en la cancha de unos Sacramento Kings que habían ganado sus seis últimos partidos. Tyrese Maxey (32 puntos y 6 asistencias) brilló al frente de un grupo de seis jugadores de los Sixers por encima de los 10 puntos. De'Aaron Fox (31 puntos y 9 asistencias) destacó en unos Kings que tiraron por la borda un +21 en el segundo cuarto.

Evan Mobley firmó la mejor actuación de su carrera, al meter 38 puntos (19 de 27 en tiros), con 9 rebotes, en el triunfo de los Cavaliers sobre unos Bucks en los que el griego Giannis Antetokounmpo estuvo de baja por quinto partido consecutivo por un problema de rodilla.

Evan Mobley dropped a career-high in the Cavs W: 38 PTS (career-high) 9 REB 3 AST pic.twitter.com/JuPtTxaiBv

Los Cavaliers, quintos en el Este, triunfaron pese a la ausencia de Donovan Mitchell y pudieron contar con un doble de 21 puntos y 10 de Darius Garland. Ricky Rubio contribuyó con 3 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 2 robos en 18.47 minutos. Jrue Holiday (28 puntos y 10 asistencias) fue el mejor de unos Bucks en los que Ibaka no jugó ni un minuto.

Tres tiros libres de Terry Rozier (34 puntos) con 1.1 segundos por jugar en el cuarto período permitieron a los Hornets culminar una remontada de 19 puntos y cortar la racha de cinco triunfos seguidos de los Hawks. Para los Hornets, penúltimos en el Este, Mason Plumlee firmó un doble-doble de 25 puntos y 11 rebotes. En Atlanta brillaron Trae Young (25 puntos y 12 asistencias) y Dejonte Murray (26 tantos).

34 points

5 assists

4 steals

7 threes



Terry Rozier went off in the Hornets' comeback win ?? pic.twitter.com/kbhsvBWuko