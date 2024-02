Boston domina con fuerza el Este; Minnesota se divierte con Brooklyn

Arrolladores e imparables, los Celtics vencieron en el Madison Square Garden, se llevaron su cuarto triunfo en cuatro encuentros ante los Knicks este curso y no solo tienen el mejor balance de la liga (45-12) sino que ya sacan ocho partidos de diferencia al segundo del Este (los Cleveland Cavaliers con 36-19).

Jaylen Brown (30 puntos y 8 rebotes) encabezó a un quinteto titular prácticamente infalible con Jayson Tatum (19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias), Kristaps Porzingis (22 puntos), Derrick White (13 puntos y 6 asistencias) y Jrue Holiday (12 puntos y 6 asistencias). El dominicano Al Horford (10 puntos y 7 rebotes) destacó como sexto hombre en unos Celtics con una puntería fabulosa (56,8 % en tiros de campo, 42,9 % en triples) y que dieron un golpe en la mesa en el tercer cuarto (26-35).

Jaylen Brown (30 PTS, 8 REB) went off at MSG as the 1st-place Celtics win their 8th in a row ???? pic.twitter.com/rg50mknWM4