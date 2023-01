Boston demuestra a Brooklyn quién manda en el Este; 50 puntos sin premio de Lillard; Doncic tumba a LeBron

Con 9 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en 10 minutos, Ricky Rubio volvió a las canchas en la importante victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Portland Trail Blazers. El equipo del español, liderado por Donovan Mitchell (26 puntos), tuvo que sobreponerse a la excepcional actuación de Lillard, que sumó 50 puntos incluidos 5 triples en unos Blazers que han perdido cinco encuentros seguidos.

Dos prórrogas tuvieron que jugar los Dallas Mavericks para llevarse la victoria de Los Ángeles gracias a Luka Doncic, que firmó un triple-doble (35 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias) y que resultó clave con dos triples para forzar el primer y el segundo tiempo extra.

LeBron James consiguió 24 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias y ahora está a solo 11 puntos de convertirse en el segundo jugador en toda la historia en llegar a los 38.000 puntos en total (Kareem Abdul-Jabbar sigue por delante con 38.387 puntos).

La pesadilla de los Nets con los Celtics continúa ya que, tras su victoria en Brooklyn de este jueves, Boston lleva nueve triunfos consecutivos, contando temporada regular y playoff, ante el equipo neoyorquino. Y eso que los Celtics no contaron con Jaylen Brown y Al Horford, pero Jayson Tatum (20 puntos y 11 rebotes) y Marcus Smart (16 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) se bastaron para dar el triunfo a los líderes del Este.

Sin el lesionado Kevin Durant, Kyrie Irving sumó 24 puntos y 6 asistencias, T.J Warren firmó 20 tantos y Ben Simmons aportó 13 asistencias y 9 rebotes pero no anotó ni un solo punto en este duelo entre los dos mejores equipos de la Conferencia Este.

En un partido marcado por las ausencias (Giannis Antetokounmpo, Tyler Herro y Kyle Lowry...), los Miami Heat se anotaron la victoria de la mano de Gabe Vincent (28 puntos y 6 asistencias) y sumaron su séptimo triunfo en diez partidos. Jrue Holiday (24 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias) destacó en los Bucks en los que Serge Ibaka no jugó un solo minuto.

Shai Gilgeous-Alexander (37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) brilló con luz propia para que los Oklahoma City Thunder tomaran Filadelfia con un 51,2 % en tiros de campo y un gran 31 de 33 desde la línea de personal. Joel Embiid acabó con 30 puntos y 10 rebotes en los Sixers en los que James Harden firmó 24 puntos y 15 asistencias.

