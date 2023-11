Boston y Dallas siguen invictos; los Lakers rompen su mala racha ante los Clippers; Memphis se hunde

Boston Celtics, 155 - Indiana Pacers, 104

Los Celtics son con los Mavericks el único equipo que no conoce la derrota hasta ahora (4-0 ambos) y los de verde mandaron un aviso que dejó eco en toda la liga con una descomunal victoria por 51 puntos ante los Pacers que supuso la mayor anotación en la historia de Boston solo por detrás de los 173 puntos que le metieron a los Lakers en 1959.

Ocho jugadores locales sumaron más de 10 puntos, Jayson Tatum destacó con 30 puntos y 12 rebotes y los Celtics exhibieron una puntería majestuosa (56,8 % en tiros de campo y 57,1 % en triples). Los Pacers, que no pudieron contar con Tyrese Haliburton, firmaron un penoso 5 de 37 en triples.

Dallas Mavericks, 114 - Chicago Bulls, 105

Pese a que Luka Doncic no tuvo su día de cara al aro (5 de 16 en tiros para 18 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias), los Mavericks firmaron un perfecto cuatro de cuatro en partidos hasta ahora derrotando a los Chicago Bulls. Grant Williams y Tim Hardaway Jr. dieron un paso al frente en los Mavericks con 25 y 24 puntos, respectivamente, mientras que Nikola Vucevic fue el más destacado de Chicago con 21 puntos y 20 rebotes.

Grant Williams dropped a new Mavs career-high in their home W ??



25 PTS

5 REB

7/9 3PM pic.twitter.com/qd6pxrsZIO — NBA (@NBA) November 2, 2023

Los Ángeles Lakers, 130 - Los Ángeles Clippers, 125

Desde la 'burbuja' de Orlando en 2020 no ganaban los Lakers a los Clippers, una horrible racha de 11 derrotas consecutivas a la que los de púrpura y oro pusieron fin con una victoria en la prórroga tras un partido muy emocionante y de alternativas para ambos equipos. LeBron James, a punto de cumplir 39 años, dio un recital con 35 puntos (13 de 19 en tiros), 12 rebotes y 7 asistencias en 42 minutos en pista.

WHAT A PERFORMANCE BY LEBRON ???



?? 35 PTS

?? 12 REB

?? 7 AST

?? 68% FG



Lakers win an OT thriller in the Battle for LA pic.twitter.com/Z6PEjBzd3s — NBA (@NBA) November 2, 2023

Por los Clippers, Kawhi Leonard marcó el ritmo de la ofensiva con 38 puntos (15 de 28 en tiros), 6 rebotes y 5 asistencias junto a Paul George, quien también brilló con 35 puntos y 6 rebotes y se salió especialmente en el cuarto periodo con 20 puntos. James Harden, que acaba de fichar por los Clippers, se dejó ver vestido de calle en este enfrentamiento angelino.

Golden State Warriors, 102 - Sacramento Kings, 101

Una canasta de Klay Thompson a falta de solo 0.2 segundos le dio el triunfo a los Golden State Warriors frente a los Sacramento Kings en un duelo de aspirantes con mayúsculas en el Oeste en el que faltó el lesionado De’Aaron Fox por los visitantes. Stephen Curry (21 puntos) y Domantas Sabonis (23 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) fueron los mejores de Golden State y Sacramento, respectivamente.

Miami Heat, 105 - Brooklyn Nets, 109

Cuatro derrotas en cinco partidos. Ese es el pobre balance de los Miami Heat en este arranque de la temporada después de caer ante unos Brooklyn Nets que remontaron en el desenlace. El mejor de los visitantes fue Mikal Bridges con 21 tantos y 7 rebotes mientras que Tyler Herro consiguió 30 puntos con 6 de 10 en triples para los de Florida.

Toronto Raptors, 130 - Milwaukee Bucks, 111

Los Toronto Raptors lograron un triunfo de prestigio ante los Milwaukee Bucks de unos flojos Giannis Antetokounmpo (16 puntos con 5 de 11 en tiros) y Damian Lillard (15 puntos con 4 de 9). Pascal Siakam (26 puntos) encabezó a un quinteto canadiense con sus cinco integrantes en dobles dígitos de anotación.

Minnesota Timberwolves, 110 - Denver Nuggets, 89

Los Minnesota Timberwolves sellaron la primera derrota en esta campaña de los Denver Nuggets, vigentes campeones de la NBA, en un encuentro en el que destacó el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns con 21 puntos y 8 rebotes. Nikola Jokic consiguió 25 puntos y 10 rebotes en los Nuggets.

back in the W column. ??



Ant - 24 PTS / 2 REB / 1 AST / 2 STL

KAT - 21 PTS / 8 REB / 4 AST / 2 STL

Mike - 17 PTS / 3 REB / 6 AST / 1 STL

Naz Reid. - 16 PTS / 5 REB / 1 AST / 1 STL pic.twitter.com/pnqkjeLwEq — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 2, 2023

Utah Jazz, 133 - Memphis Grizzlies, 109

¿Han tocado fondo los Grizzlies? Con una lista enorme de bajas (Ja Morant, Santi Aldama, Steven Adams, Derrick Rose, Brandon Clarke...), los de Memphis son el único equipo de la NBA que todavía no ha ganado en esta temporada y sumaron un lamentable 0-5 al perder de forma incontestable contra los Utah Jazz.

Los locales sacudieron a los Grizzlies con un doloroso 42-19 en el primer periodo, firmaron un +35 antes del descanso y tuvieron en Collin Sexton a su máximo anotador con 23 puntos. Desmond Bane dio la cara en Memphis con 21 puntos.

New York Knicks, 89 - Cleveland Cavaliers, 95

En un partido tremendamente espeso y nada vistoso para el público, los Cleveland Cavaliers 'se vengaron' de los New York Knicks, que les eliminaron en los 'playoff' el curso pasado y que venían de ganarles este mismo martes a domicilio (91-109). Donovan Mitchell, de más a menos, acabó con 30 puntos para los Cavaliers en el Madison Square Garden y Jalen Brunson fue, con 24 puntos, el máximo anotador de un equipo neoyorquino lastrado por un día de pesadilla de Julius Randle (6 puntos con 3 de 15 en tiros).

Atlanta Hawks, 130 - Washington Wizards, 121

Dejounte Murray (24 puntos y 8 asistencias) y Trae Young (23 puntos y 10 asistencias ) tomaron las riendas de unos Atlanta Hawks que, pese al resultado final, derrotaron sin mayores complicaciones a los Washington Wizards. Kyle Kuzma (25 puntos y 9 rebotes) encabezó al conjunto de la capital estadounidense.

Dejounte Murray (24 PTS, 4 REB, 8 AST) got buckets tonight in the @ATLHawks 3rd straight W ?? pic.twitter.com/7V4wNosyll — NBA (@NBA) November 2, 2023

Houston Rockets, 128 - Charlotte Hornets, 119

A la cuarta fue la vencida para unos Houston Rockets que se anotaron su primer triunfo del curso con 23 puntos de Jalen Green, 22 de Fred VanVleet y 20 de Dillon Brooks. P.J. Washington, con 23 puntos, agarró el timón de los Charlotte Hornets.