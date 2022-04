Boston amarra el segundo puesto del Este; Dallas llega a las 50 victorias; Durant se luce en el Madison

Un triple-doble de Kevin Durant (32 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) fue fundamental para que los Brooklyn Nets le dieran la vuelta en la segunda mitad (31-60) a un partido que perdían por 21 puntos en el inicio del tercer cuarto. Kyrie Irving hizo otros 24 puntos y Seth Curry y Patty Mills 15 tantos cada uno para unos Nets que son octavos en el Este.

Alec Burks (24 puntos) fue el máximo anotador de unos Knicks que se desinflaron al final y ya sin nada en juego esta temporada dieron minutos a los hombres menos habituales en la rotación. R.J. Barrett hizo 23 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Los Boston Celtics dieron una exhibición en Chicago ante unos pobres Bulls y frente a un espectador muy especial: el expresidente de Estados Unidos Barack Obama. Jaylen Brown (25 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de unos Celtics que son segundos en el Este con tres victorias seguidas. Al Horford aportó 17 puntos y 10 rebotes y Jayson Tatum 16 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Por parte de los Bulls, que llevan tres derrotas seguidas y que anunciaron que Lonzo Ball ya no jugará esta temporada por una lesión en la rodilla, el más destacado fue DeMar DeRozan con 16 puntos.

Los Dallas Mavericks mantienen vivo su intento de alcanzar la tercera plaza en el Oeste, en poder ahora de los Golden State Warriors, y ganaron con comodidad a los Detroit Pistons, penúltimos en el Este, gracias a los 26 puntos, 8 rebotes y 14 asistencias de Luka Doncic y alos 24 puntos de Jalen Brunson. Los Mavericks lograron la séptima victoria en diez partidos

En los Pistons, en la cola de la Conferencia Este, sobresalió el novato Cade Cunningham (25 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias). Además, Isaiah Stewart hizo 19 puntos y 14 rebotes.

Los Utah Jazz reforzaron su quinta plaza en el Oeste con un triunfo sin dificultades ante unos Oklahoma City Thunder que son penúltimos en el Oeste y que tuvieron en Jaylen Hoard a su mejor hombre (23 puntos). Rudy Gobert logró 20 puntos y 10 rebotes anotando los 9 tiros que intentó, mientras que el español Juancho Hernangómez fue titular y sumó 4 puntos y 4 rebotes en 17 minutos.

Sin Devin Booker, Chris Paul, Jae Crowder y Deandre Ayton por descanso, los Phoenix Suns dieron dos imágenes muy diferentes frente a Los Ángeles Clippers: llegaron a perder de 39 puntos en el tercer cuarto y, tras meter 48 puntos en un último parcial espectacular, se quedaron a las puertas de dar un sorpresón.

