Un bestial Irving revive a los Nets; Denver aprovecha el pinchazo de Memphis ante los Lakers

Con 48 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, Kyrie Irving dio un recital para que los Brooklyn Nets sumaran su primera victoria en cinco partidos sin Kevin Durant. Los Nets se toman un respiro después de haber perdido sus últimos cuatro encuentros. Jordan Clarkson (29 puntos) fue el mejor de los Jazz junto a Lauri Markkanen (22 puntos y 11 rebotes).

Sin Jokic por molestias en los isquiotibiales, Jamal Murray dio un importante paso al frente con el primer triple-doble de su carrera (17 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias) para doblegar a unos Indiana Pacers que no han ganado en sus últimos seis partidos. Aaron Gordon también fue clave con 28 tantos. Chris Duarte destacó en Indiana con 18 puntos, un rebote y una asistencia.

Con un robo y un dos más uno en el último minuto, Dennis Schroder (19 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) guio a Los Ángeles Lakers a una gran victoria que cortó la racha de once triunfos seguidos de los Memphis Grizzlies. Ja Morant sumó 22 puntos y 8 rebotes (9 de 29 en tiros) en unos Grizzlies que dominaron el rebote (63 por 47), pero que dejaron escapar el triunfo en los últimos segundos.

El español Santi Aldama consiguió 4 puntos, 5 rebotes y 1 robo de balón en 15 minutos para Memphis. LeBron James (23 puntos y 9 rebotes) y Russell Westbrook (29 puntos) fueron los máximos anotadores de los angelinos.

Los Golden State Warriors, gracias a su gran acierto en los triples (23 de 43), se llevaron un partido marcado por las ausencias (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andrew Wiggins en los visitantes y Donovan Mitchell y el español Ricky Rubio en los locales). Jordan Poole (32 puntos) lideró a los Warriors y Darius Garland (31 puntos y 10 asistencias) hizo lo propio en los Cavaliers.

