Un bestial Antetokounmpo acaba con los Lakers; Phoenix no se desaprovecha la lesión de Doncic

Terry Rozier aportó 19 puntos al frente del ataque de los Charlotte Hornets que se impusieron por 97-87 a los Washington Wizards, a los que les rompieron una racha de cinco victorias consecutivas. Miles Bridges llegó a los 17 puntos y 10 rebotes, Miles Plumlee logró 11 puntos y 13 rebotes y LaMelo Ball acabó como director del ataque de los Hornets (9-7) con 11 puntos y 14 asistencias.

Bradley Beal lideró a Washington (10-4) con 24 puntos, el pívot Daniel Gafford agregó 20 y Montrezl Harrell, como sexto jugador consiguió otros 15 tantos y 9 rebotes.

Jeremi Grant reivindicó su condición de jugador franquicia de los Detroit Pistons y con 19 puntos los guió al triunfo por 97-89 ante los Indiana Pacers. Cory Joseph agregó 18 puntos y Cade Cunningham encestó 16 tantos para los Pistons (4-10).



Los Pacers (6-10) tuvieron de líder encestador a Malcolm Brogdon, con 20 puntos, Caris LeVert encestó 18 tantos y Domantas Sabonis acabó con un doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes. Ambos equipos encestaron por debajo del 43% por ciento de sus tiros de campo y menos del 30% en triples.

John Collins impuso su dominio en el juego interior al aportar un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes que ayudaron a los Atlanta Hawks a vencer por 110-99 a los Boston Celtics y conseguir la tercera victoria consecutiva. Trae Young acabó el partido con 18 puntos y 11 asistencias, mientras que Cam Redish y Kevin Huerter encestaron 19 tantos cada uno para el equipo de Atlanta (7-9).

Por los Celtics (7-8) el líder anotador fue Jayson Tatum, con 34 puntos y nueve rebotes. El pívot Grant Williams encestó 18 puntos y Dennis Schrodder consiguió 15 tantos para el equipo de Boston. El ala-pívot español Juancho Hernangómez se fue sin puntos en dos minutos de acción, en los que tampoco capturó rebotes ni dio asistencias.

La combinación de James Harden y Kevin Durant volvió a ser la clave que permitió a los Brooklyn Nets derrotar por 109-99 a los Cleveland Cavaliers. Harden aportó un doble-doble de 27 tantos y 10 rebotes, mientras que Durant logró 23 puntos, LaMarcus Aldridge encestó 24 y Patty Mills agregó 21 puntos y Brooklyn mejoró a 11-5 su marca



El base español Ricky Rubio, que salió de titular, lideró a Cleveland (9-7) con 25 puntos, el escolta Darius Garland agregó 24 y Kevin Love, el turco Cedi Osman y Dean Wade obtuvieron cada uno 11.



Ricky Rubio estuvo 33 minutos sobre la pista de juego, anotando 8 de 17 tiros de campo, incluidos 3 de 10 triples, y 6 de 6 desde la línea de personal, capturó cuatro rebotes y entregó cinco asistencias. Cleveland jugó sin el pívot titular Jarrett Allen (enfermedad), Collin Sexton (desgarro del menisco izquierdo), Evan Mobley (esguince de codo derecho) y Lauri Markkanen (acondicionador).

Jimmy Butler obtuvo un triple-doble de 31 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en su regreso de un esguince de tobillo derecho y lideró a los Heat de Miami que derrotaron por 113-98 a los Pelicans de Nueva Orleans pese a jugar sin Bam Adebayo y Kyle Lowry. Tyler Herro aportó 19 tantos y Max Strus agregó 15 para el equipo de Miami (10-5).

Por los Pelicans (2-14), el escolta Nickeil Alexander-Walker lideró el ataque con 24 puntos, Brandom Ingram consiguió 19 tantos y Josh Hart aportó 18. El pívot español Willy Hernangómez no jugó por decisión del entrenador de los Pelicans, Willie Green, que sigue sin contar con el exjugador del Real Madrid en la rotación que utiliza.

Terrence Ross logró 19 puntos para los Magic de Orlando que vencieron por 98-104 a los New York Knicks y dieron la sorpresa de la jornada en la NBA. Los Magic rompieron una racha de tres derrotas consecutivas. Franz Wagner se acercó al doble-doble con 16 tantos y 9 rebotes y Cole Anthony sí lo consiguió al aportar 15 puntos, 10 rebotes y repartir siete asistencias para los Magic (4-11).



Por los Knicks (8-7), el líder encestador fue R.J. Barret, que logró 17 puntos y nueve rebotes, Alec Burks aportó 15 puntos, Obi Toppin llegó a los 14, y Mitchell Robinson sumó un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes que no impidieron la derrota de los Knicks.

El pívot griego Giannis Antetokounmpo aportó 47 puntos y 9 rebotes y los Bucks se impusieron por 109-102 a Los Ángeles Lakers. Dos triples consecutivos de Khris Middleton con 30 segundos de diferencia a principios del último cuarto le dieron a los actuales campeones la ventaja en el marcador que sería la decisiva. Bobby Portis hizo 17 tantos y Pat Connaughton otros 16 para los de Milwaukee (7-8).

Giannis becomes the 5th player in the last 20 seasons to score 45+ points on 75% shooting from the field and 75% shooting from deep! #NBA75@Giannis_An34: 47 PTS, 18-23 FGM, 3-4 3PM pic.twitter.com/NOcMJVcGfn