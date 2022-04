Los Atlanta Hawks y los Pelicans de Willy Hernangómez se clasifican para los Playoffs de la NBA

Cleveland Cavaliers, 101 - Atlanta Hawks, 107

Finalistas del Este la pasada temporada, los Hawks (novenos) se medirán en primera ronda a los Miami Heat (primeros) después de remontar un partido ante los Cavaliers (octavos) que perdían de 14 puntos en el primer cuarto. Young solo metió 6 puntos en una discreta primera mitad, pero dio un descomunal paso al frente tras el descanso para acabar el encuentro con 38 puntos (13 de 25), 3 rebotes y 9 asistencias.

Pese al fantástico ambiente en Cleveland (EE.UU.) y el regreso de Jarrett Allen tras casi mes y medio de lesión, los Cavaliers se hundieron en la segunda parte y cerraron con un final amargo una gran temporada en la que han sido la revelación del Este pese a lesiones muy importantes como las de Ricky Rubio y Collin Sexton.

Lauri Markkanen (26 puntos y 8 rebotes) y Darius Garland (21 puntos y 9 asistencias) fueron los mejores de los Cavaliers.

Los Ángeles Clippers, 101 - New Orleans Pelicans, 105

Los Pelicans (novenos) llegaron al último parcial perdiendo de 10 puntos tras derrumbarse en el tercer cuarto (38-18), pero en los últimos doce minutos dibujaron una gran remontada (17-31) para derrotar con sufrimiento y a domicilio a los Clippers (octavos). Los de Nueva Orleans se medirán en la primera ronda a los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker, que lograron el mejor balance de la temporada regular.

Brandon Ingram (30 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y CJ McCollum (19 puntos) fueron los mejores de los Pelicans. El español Willy Hernangómez no jugó en los Pelicans mientras que José Alvarado, estadounidense de raíces puertorriqueñas y mexicanas, consiguió 4 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 17 minutos.

Tras una complicada temporada en la que su estrella, Zion Williamson, no ha jugado nada por lesión, los Pelicans han llegado al final del curso con muy buenas sensaciones y han mejorado mucho con el aterrizaje de McCollum.

Por su parte, los Clippers dieron una fantástica imagen en un partido al que llegaron con todo en contra por la ausencia de Kawhi Leonard (lesionado todo el año) y la baja de última hora por coronavirus de Paul George.

Haciendo gala de un fascinante espíritu competitivo y una fe inagotable, los angelinos estuvieron muy cerca de doblegar a los Pelicans y tuvieron en Marcus Morris (27 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y Reggie Jackson (27 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) a sus mejores hombres.

