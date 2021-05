Así quedan los playoff de la NBA: tendremos un LeBron vs Curry en el Play-In

Anoche finalizó la temporada regular en la NBA y ya tenemos confeccionados los playoff por el título tanto en la Conferencia Este como en la Conferencia Oeste, aunque tendremos los encuentros del Play-In.

En la Conferencia Este se van a disputar los siguientes encuentros:

Philadelphia 76ers - Ganador del duelo entre el vencedor de Pacers/Hornets y el perdedor de Celtics/Wizards

New York Knicks - Atlanta Hawks

Brooklyn Nets - Ganador del duelo entre Boston Celtics y Washington Wizards

Milwaukee Bucks - Miami Heat

Los duelos del Play-in del Este se disputarán el martes 18 de mayo y el jueves 20 de mayo.

Los duelos en la Conferencia Oeste serán los siguientes:

Utah Jazz - Ganador del duelo entre el vencedor de Grizzlies/Spurs y el perdedor de Lakers/Warriors

LA Clippers - Dallas Mavericks

Phoenix Suns - Ganador del duelo entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

Por su parte, los encuentros del Play-in del Oeste se disputarán el miércoles 19 de mayo y el viernes 21 de mayo.

��OESTE:



Miércoles al jueves:



01:30 Spurs vs Grizzlies: El ganador se medirá al perdedor del Lakers vs Warriors y buscará la octava plaza



04:00 Warriors vs Lakers: El ganador conseguirá la séptima plaza. pic.twitter.com/M1Uvz1l9GW