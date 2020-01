Así funcionará el marcador del All-Star 2020 que quiere homenajear a Kobe Bryant

La NBA ha decidido hacer un homenaje extraño a la figura de Kobe Bryant, fallecido recientemente en accidente de helicóptero.

Los cuartos del All-Star van a verse como unidades individuales, es decir: la puntuación no va a ser acumulativa.

Cada cuarto va a servir para determinar un ganador: bien el equipo de LeBron James, bien el equipo de Giannis Antetokounmpo. El que gane cada cuarto se llevará 100.000 dólares que irán destinados a causas benéficas.

Cuando terminen los tres primeros cuartos, se sumarán los puntos. Y se toma como referencia para ganar el partido la puntuación total del equipo que más puntos lleve, y se le suma +24, en homenaje a Kobe Bryant. Y ganará el All-Star el equipo que antes alcance esa cifra.

Por ejemplo: al término del tercer cuarto, el equipo de Lebron lleva 100 puntos y el de Giannis lleva 95. Ganará el primer equipo en alcanzar, en este caso, 124 puntos.

El último cuarto tampoco tendrá duración.

Hay otra condición, en cuanto a los premios: Si un equipo gana todos los cuartos, se le sumarán 100.000 dólares más (ganaría 500.000$ en total) y el perdedor recibiría 100.000 euros.

